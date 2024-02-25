Україна не веде переговорів з партнерами про застосування їхніх армій у війні - Зеленський

Україна не веде перемовини з партнерами про застосування їхніх армій у війні на території України. Про це на пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, то відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п’яту поправку. Хоча з досвіду ми бачимо, жодна з країн, які в НАТО, на жодну з них росія не нападає,