Україна не веде переговорів з партнерами про застосування їхніх армій у війні - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна не веде переговорів з партнерами про використання їхніх армій у війні на українській території і що гарантії безпеки України в разі її вступу до НАТО ґрунтуватимуться на П'ятій статті Альянсу.
Україна не веде перемовини з партнерами про застосування їхніх армій у війні на території України. Про це на пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армій на території України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, то відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п’яту поправку. Хоча з досвіду ми бачимо, жодна з країн, які в НАТО, на жодну з них росія не нападає,
Деталі
Президент також прокоментував слова колишнього посла України у Великій Британії, який заявляв, що Британія розглядає можливість відправити до України своїх солдатів.
Коментувати посла складно. Не бачив інтерв’ю. Може він щось знає. Якщо дійсно британці вже тут - прекрасно,
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу, але не розкрив деталей, зазначивши, що менша кількість людей, які знають про ці плани, може призвести до швидшої перемоги і несподіваного результату для росії.