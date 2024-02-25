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Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в войне - Зеленский

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 18:10  •  13230 просмотра

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Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с партнерами об использовании их армий в войне на украинской территории и что гарантии безопасности Украины в случае ее вступления в НАТО будут основываться на Пятой статье Альянса.

Украина не ведет переговоры с партнерами о применении их армий в войне на территории Украины. Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, для нас это самые мощные гарантии безопасности, то соответственно, я думаю, что мы будем использовать пятую поправку. Хотя по опыту мы видим, ни одна из стран, которые в НАТО, ни на одну из них россия не нападает,

- сказал Зеленский.

Детали

Президент также прокомментировал слова бывшего посла Украины в Великобритании, который заявлял, что Британия рассматривает возможность отправить в Украину своих солдат.

Комментировать посла сложно. Не видел интервью. Может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь - прекрасно,

- добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления, но не раскрыл деталей, отметив, что меньшее количество людей, которые знают об этих планах, может привести к более быстрой победе и неожиданному результату для России.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
natoNATO
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Україна не веде переговорів з партнерами про застосування їхніх армій у війні - Зеленський
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