Зеленский отреагировал на заявление Макрона, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент Франции Макрон во время своего визита в Киев представит детали новых идей по укреплению Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от президента Франции Эммануэля Макрона детали новых идей по усилению Украины, когда прибудет в Киев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, комментируя заявление Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных сил в Украину, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос идет ли сейчас дискуссия на западе о возможности отправки западных войск в Украину, Зеленский ответил: "Я не был на том саммите (в Париже - ред.) Он (Макрон - ред.) сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. Он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину. Он здесь будет в середине марта".
Зеленский отметил, что с радостью ответит на подобные вопросы, когда поговорит на эту тему с Макроном, ведь будет "глубоко в деталях".
Самое важное, что нужно сделать - это когда мы делимся различными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. Первый шаг - это защитить и остаться сильными. Я думаю это важно, потому что сейчас у нас есть вопросы по пакетам помощи с нашими европейскими партнерами и США ... По состоянию на сейчас очень важно быть сильными, потому что сейчас у нас нет альтернативы. Все из нас сейчас имеют дело с киллером. Гитлер 2 часть, если говорить о Netflix. Но это реальная жизнь, опасная. Боже упаси, чтобы вы такое увидели
Президент добавил, что если любые инициативы усиливают Украину, то они хороши для всего мира.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.
25 февраля Зеленский заявлял, что Украина не ведет переговоры с партнерами о применении их армий в войне на территории Украины.
Зеленский отреагировал на заявление Макрона, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент Франции Макрон во время своего визита в Киев представит детали новых идей по укреплению Украины.
Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену - опрос
Украинцы наиболее положительно относятся к президенту США Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде, а наиболее негативно - к президенту России Владимиру Путину.
Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску
Во время российской воздушной атаки на Купянск авиабомбы были сброшены на гражданские объекты, включая жилые дома и церковь, в результате чего погиб пастор и еще один человек, а несколько других получили ранения.
Минразвития общин не имеет официального подтверждения относительно возобновления блокады границы польскими перевозчиками - Деркач
Заместитель министра по вопросам развития общин Украины заявил, что его министерство не имеет официального подтверждения со стороны Польши о том, что польские перевозчики планируют возобновить блокирование пограничных переходов 1 марта в знак протеста.
Бельгия даст 200 млн на чешскую инициативу по передаче Украине снарядов: Зеленский поблагодарил
Бельгия выделит 200 миллионов евро на финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы, о чем объявил бельгийский премьер-министр и поблагодарил Президент Зеленский.
Албания примет участие в первом Глобальном саммите мира - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку и заявил, что Албания готова присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
В Крыму второй раз за день слышны взрывы
В среду в Сакском районе Крыма сообщалось о взрывах и стрельбе после того, как ранее днем по всему Севастополю раздались громкие взрывы.
Украина завершила переход на европейские правила торговли электроэнергией
Украина завершила переход к европейским правилам торговли электроэнергией, проведя первый совместный ежемесячный аукцион на доступ к интерконнекторам с Молдовой.
Благодаря "гробовым" выплатам в бедных регионах рф резко выросли накопления у граждан
Сбережения в бедных российских регионах выросли благодаря выплатам мобилизованным солдатам и семьям погибших в Украине.
Нам не нужно играть с огнем, нужно иметь четкую позицию по Украине - премьер Албании
Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул важность сохранения четкой проукраинской позиции и продолжения предоставления оружия Украине, отметив, что потеря ясности грозит вступлением в фазу темноты, а прекращение поставок оружия было бы циничным и абсурдным.