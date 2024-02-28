Зеленский отреагировал на заявление Макрона, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от президента Франции Эммануэля Макрона детали новых идей по усилению Украины, когда прибудет в Киев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, комментируя заявление Макрона о том, что нельзя исключать отправку западных сил в Украину, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос идет ли сейчас дискуссия на западе о возможности отправки западных войск в Украину, Зеленский ответил: "Я не был на том саммите (в Париже - ред.) Он (Макрон - ред.) сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. Он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину. Он здесь будет в середине марта".

Зеленский отметил, что с радостью ответит на подобные вопросы, когда поговорит на эту тему с Макроном, ведь будет "глубоко в деталях".

Самое важное, что нужно сделать - это когда мы делимся различными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. Первый шаг - это защитить и остаться сильными. Я думаю это важно, потому что сейчас у нас есть вопросы по пакетам помощи с нашими европейскими партнерами и США ... По состоянию на сейчас очень важно быть сильными, потому что сейчас у нас нет альтернативы. Все из нас сейчас имеют дело с киллером. Гитлер 2 часть, если говорить о Netflix. Но это реальная жизнь, опасная. Боже упаси, чтобы вы такое увидели - заявил Зеленский

Президент добавил, что если любые инициативы усиливают Украину, то они хороши для всего мира.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

25 февраля Зеленский заявлял, что Украина не ведет переговоры с партнерами о применении их армий в войне на территории Украины.