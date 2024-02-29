Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину
Киев • УНН
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
Франция может отправить в Украину военнослужащих для работы на системах ПВО, обучения украинской армии или защиты отдельных участков границ. Об этом заявил французский премьер-министр Габриэль Атталь, отвечая на вопросы членов Сената, передает УНН со ссылкой на Publicsenat.
Детали
Отвечая в Сенате на вопрос о словах Эммануэля Макрона об отправке военных в Украину, премьер выразил уверенность, что никто из сенаторов не может смириться с перспективой победы рф. А также подчеркнул изменение позиции россии по отношению к Франции.
Ее позиция стала более жесткой в контексте этого конфликта, но также в отношении нас, Франции и ее союзников. С умножением ложной информации, чтобы опьянить нас или кибератаками. Реальность такова, что россия представляет прямую и непосредственную угрозу для Франции во всех отношениях. Я убежден, что никто здесь не может принять перспективу победы россии в этой войне, потому что за Украиной стоим мы
Однако он смягчил слова президента, подчеркнув, что французские солдаты не должны непосредственно участвовать в боевых действиях, но могут проводить обучение украинских солдат, проводя тренировочные миссии.
Когда мы говорим о французских солдатах, мы также можем говорить о солдатах, которые участвуют в учениях, противовоздушной обороне или обороне определенных участков границ
Он также напомнил, что конференция по Украине, которая собрала 27 стран-членов ЕС, пришла к выводу, что необходимо идти дальше относительно возможностей поставок военной техники в Украину.
Контекст
Заявление Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать введения западных войск в Украину, продолжают вызывать реакцию в самой Франции и в других странах. В частности, его прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который ожидает, что президент Франции во время своего визита в Киев представит детали новых идей по укреплению Украины.
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину29 февраля 2024, 08:03 • 20548 просмотров
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
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