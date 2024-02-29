Франція заборонила використовувати м'ясні назви для рослинних продуктів
Київ • УНН
Франція забороняє використовувати назви м'яса для продуктів рослинного походження через юридичну невизначеність. Прем’єр-міністр Габріель Аттал оголосив про це у вівторок, 27 лютого.
Франція вводить заборону на використання назв м'яса для рослинних продуктів. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.
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У реакції на сільськогосподарську кризу та протести фермерів, Франція прийняла рішучий крок, оприлюднивши указ про заборону використання назв м'ясних продуктів для рослинних аналогів через юридичну невизначеність. Прем’єр-міністр Габріель Аттал оголосив про це у вівторок, 27 лютого.
Указ, який став частиною нового французького "плану суверенітету" для тваринництва, включає значний фінансовий внесок у розмірі 400 мільйонів євро допомоги. Цей крок відповідає давнім вимогам фермерського сектора.
Відповідно до нового законодавства, терміни, такі як філе, філе, румштекс, стейк, ескалоп, шинка, фланг заборонено використовувати для продуктів рослинного походження.
Продукти, що містять рослинні білки, зможуть використовувати ці терміни лише за умови дотримання певних порогових значень, таких як не більше 0,1% рослинного білка для "рідкого цільного яйця" та інших критеріїв для різних продуктів.
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Невиконання закону може призвести до штрафів у розмірі до 1500 євро для фізичних осіб та 7500 євро для компаній. Однак важливо відзначити, що ця заборона не поширюється на продукти, які вироблені або продані в інших державах-членах Європейського Союзу або в третіх країнах.
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