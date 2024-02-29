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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сенат Франції включив право на аборт до конституції

Київ • УНН

 • 106949 перегляди

Сенат Франції проголосував за включення права на аборт до конституції країни.

Сенат Франції включив право на аборт до конституції

Сенат Франції схвалив включення права на аборт до конституції.

Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

Сенат Франції проголосував за включення права на аборт до конституції країни.

Рішення отримало підтримку – 267 голосів "за" та лише 50 "проти".

На наступному етапі законопроект буде переданий на голосування до Національних зборів Франції, де його ухвалення очікується більшістю у три п'ятих голосів.

Додамо

Прийняття цього закону викликало позитивні реакції серед французьких політиків, а також відзначено як важливий момент для президента Еммануеля Макрона.

Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України28.02.24, 23:51 • 61186 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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