Сенат Франції включив право на аборт до конституції
Київ • УНН
Сенат Франції проголосував за включення права на аборт до конституції країни.
Сенат Франції схвалив включення права на аборт до конституції.
Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.
Деталі
Сенат Франції проголосував за включення права на аборт до конституції країни.
Рішення отримало підтримку – 267 голосів "за" та лише 50 "проти".
На наступному етапі законопроект буде переданий на голосування до Національних зборів Франції, де його ухвалення очікується більшістю у три п'ятих голосів.
Додамо
Прийняття цього закону викликало позитивні реакції серед французьких політиків, а також відзначено як важливий момент для президента Еммануеля Макрона.
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