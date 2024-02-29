Сенат Франции включил право на аборт в конституцию

Сенат Франции одобрил включение права на аборт в конституцию.

Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

Детали

Сенат Франции проголосовал за включение права на аборт в конституцию страны.

Решение получило поддержку - 267 голосов "за" и только 50 "против".

На следующем этапе законопроект будет передан на голосование в Национальное собрание Франции, где его принятие ожидается большинством в три пятых голосов.

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Принятие этого закона вызвало положительные реакции среди французских политиков, а также отмечено как важный момент для президента Эммануэля Макрона.

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