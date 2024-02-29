Сенат Франции включил право на аборт в конституцию
Сенат Франции проголосовал за включение права на аборт в конституцию страны.
Стефанчук обсудил поддержку и сотрудничество с Чехией
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул необходимость непрерывных поставок оружия в Украину, в частности средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, во время встреч с чешскими парламентскими лидерами.
Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке
рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.
Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI
Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.
ВСУ информируют о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов
В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.
Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины
Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.
Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов
В среду россияне 42 раза обстреляли Сумскую область Украины, зафиксировав 204 взрыва вражеских снарядов в 11 громадах.
Зафиксирована угроза ударов баллистическими ракетами с юга
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе ударов баллистических ракет с юга.
1,75 млрд грн в госбюджет от "Укргидроэнерго": компания перечислила часть дивидендов
ЧАО "Укргидроэнерго" перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн авансовых дивидендов, исходя из прогноза прибыли на 2023 год.