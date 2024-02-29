Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов
Киев • УНН
Франция запрещает использовать названия мяса для продуктов растительного происхождения из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.
Франция вводит запрет на использование названий мяса для растительных продуктов. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
В реакции на сельскохозяйственный кризис и протесты фермеров, Франция приняла решительный шаг, обнародовав указ о запрете использования названий мясных продуктов для растительных аналогов из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.
Указ, который стал частью нового французского "плана суверенитета" для животноводства, включает значительный финансовый вклад в размере 400 миллионов евро помощи. Этот шаг соответствует давним требованиям фермерского сектора.
Согласно новому законодательству, термины, такие как филе, филе, румштекс, стейк, эскалоп, ветчина, фланг запрещено использовать для продуктов растительного происхождения.
Продукты, содержащие растительные белки, смогут использовать эти термины только при условии соблюдения определенных пороговых значений, таких как не более 0,1% растительного белка для "жидкого цельного яйца" и других критериев для различных продуктов.
Добавим
Невыполнение закона может привести к штрафам в размере до 1500 евро для физических лиц и 7500 евро для компаний. Однако важно отметить, что этот запрет не распространяется на продукты, которые произведены или проданы в других государствах-членах Европейского Союза или в третьих странах.
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