Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ
Київ • УНН
Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції з державним візитом, щоб відсвяткувати 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин і зустрітися з Еммануелем Макроном.
Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин. Сі Цзіньпін планує зустрітися з Еммануелем Макроном. Про це пише французьке видання Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, лідер КНР Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції з державним візитом. Сі Цзіньпіня мав зустріти прем'єр-міністр Габріель Атталь в паризькому аеропорту Орлі.
У понеділок Сі Цзіньпін, який приїхав на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин, продовжить зустрічі з Еммануелем Макроном, який попередньо проконсультувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Зазначається, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до франко-китайського дуету в Єлисейському музеї на сесії, яка має дати змогу підняти торгові суперечки.
Нагадаємо
Президент Франції Емануель Макрон, який планує зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, буде тиснути на Пекін щодо співпраці з рф та завершення війни в Україні.