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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25165 перегляди

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції з державним візитом, щоб відсвяткувати 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин і зустрітися з Еммануелем Макроном.

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін прибув до Франції на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин. Сі Цзіньпін планує зустрітися з Еммануелем Макроном. Про це пише французьке видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, лідер КНР Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції з державним візитом. Сі Цзіньпіня мав зустріти прем'єр-міністр Габріель Атталь в паризькому аеропорту Орлі.

У понеділок Сі Цзіньпін, який приїхав на святкування 60-річчя франко-китайських дипломатичних відносин, продовжить зустрічі з Еммануелем Макроном, який попередньо проконсультувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зазначається, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до франко-китайського дуету в Єлисейському музеї на сесії, яка має дати змогу підняти торгові суперечки.

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Нагадаємо

Президент Франції Емануель Макрон, який планує зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, буде тиснути на Пекін щодо співпраці з рф та завершення війни в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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