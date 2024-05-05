Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  185921 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  182837 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  184736 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  159628 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112108 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128276 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126216 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119693 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115388 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102194 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом, чтобы отпраздновать 60-летие франко-китайских дипломатических отношений и встретиться с Эммануэлем Макроном.

Новости Мира •   •  5307 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в фильмах "Титаник" и трилогии "Властелин колец", умер в возрасте 79 лет.

Культура •   •  6129 просмотра
Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.

Новости Мира •   •  7902 просмотра
Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало переброску реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" захватчиками в сторону Херсонской области.

Война •   •  10211 просмотра
"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Два человека получили ранения, еще одна женщина может находиться под завалами в результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области, в результате которого повреждены жилые дома.

Война •   •  10923 просмотра
Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса

Наводнения в Кении уже унесли 228 жизней, и нет никаких признаков ослабления кризиса, поскольку ожидается, что сильные дожди будут продолжаться и в мае, ухудшая ситуацию.

Новости Мира •   •  10133 просмотра
Наводнения в Кении унесли 228 жизней, пока никаких признаков ослабления кризиса

Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Украинцы, в том числе солдаты на фронте, праздновали Пасху в условиях продолжающейся войны, делясь фото и видео праздничных традиций, таких как освящение куличей, украшение яиц и обмен поздравлениями "Христос воскрес".

Общество •   •  14853 просмотра
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Евгения Ананьева, одного из организаторов застенков в Бердянской исправительной колонии № 77, в результате чего он был ликвидирован.

Война •   •  18675 просмотра
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

российские оккупанты нанесли удар по Харькову накануне Пасхи, повредив 50 частных и 30 многоквартирных домов. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

Общество •   •  19418 просмотра
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

По меньшей мере 56 человек погибли, 74 пропали без вести и более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых наводнений, поразивших сотни населенных пунктов в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Новости Мира •   •  17278 просмотра
Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии