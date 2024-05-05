Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений. Си Цзиньпин планирует встретиться с Эммануэлем Макроном. Об этом пишет французское издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, лидер КНР Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию с государственным визитом. Си Цзиньпина должен был встретить премьер-министр Габриэль Атталь в парижском аэропорту Орли.

В понедельник Си Цзиньпин, приехавший на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений, продолжит встречи с Эммануэлем Макроном, который предварительно проконсультировался с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отмечается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к франко-китайскому дуэту в Елисейском музее на сессии, которая должна позволить поднять торговые споры.

Напомним,

Президент Франции Эмануэль Макрон, который планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, будет давить на Пекин относительно сотрудничества с РФ и завершения войны в Украине.