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Макрон відвідує Нову Каледонію для врегулювання кризи на нестабільній французькій території

Макрон відвідує Нову Каледонію для врегулювання кризи на нестабільній французькій території

Київ • УНН

 • 18713 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив 25-годинний рейс до Нової Каледонії, французької території в південній частині Тихого океану, щоб відновити контроль над кризою, спричиненою бурхливими протестами проти виборчих прав та вимог незалежності.

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок вирушив у 25-годинний переліт до Нової Каледонії, щоб відновити контроль над кризою, яка виникла після насильницького повстання на французькій території. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Архіпелаг, розташований в південній частині Тихого океану за 15 тис. кілометрів від Франції, став головним пріоритетом для уряду в Парижі після тижня жорстоких протестів, в результаті яких загинуло шестеро людей.

Хоча рівень насильства знизився в останні дні після того, як французька держава залучила тисячі додаткових поліцейських і військових, напруженість між прихильниками незалежності Нової Каледонії і лояльними до Франції залишається на найвищому за останні десятиліття рівні.

За словами прем'єра Габріеля Атталя, ситуація "напружена і нестабільна".

Ситуація "покращується", але залишається "напруженою і крихкою". Ми повинні продовжувати вживати заходів, щоб зняти блокаду і відновити контроль над усіма районами

- заявив прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Додамо

Протести були викликані голосуванням у Національній асамблеї Франції за те, щоб дозволити всім громадянам, які проживають у Новій Каледонії понад 10 років, обирати місцевий законодавчий орган. Досі право голосу на цих виборах мали лише громадяни, які оселилися на архіпелазі до 1998 року, коли французький уряд розпочав процес самовизначення Нової Каледонії, або їхні нащадки.

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Прихильники незалежності стверджують, що розширення виборчого корпусу ще більше зменшить вплив корінного канакського населення, частка якого скоротилася відтоді, як Франція взяла під свій контроль цю територію понад 170 років тому. Прихильники реформи вбачають у ній демократичну необхідність, підкреслюючи, що нинішні правила позбавляють права голосу навіть деяких громадян, народжених у Новій Каледонії.

Зміни потребують внесення поправок до Конституції, а тому ще мають бути схвалені законодавцями обох палат французького парламенту під час спеціальної сесії.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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