Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

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Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.
NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing
NASA отложило дебютный пилотируемый полет капсулы Boeing Starliner из-за утечки гелия в двигательной установке космического корабля, при этом следующая возможная дата запуска все еще обсуждается.
В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине
Во время встречи в Рамштайне особое внимание было уделено против воздушной обороне, и вскоре ожидаются положительные сдвиги в поставках соответствующего вооружения в Украину.
Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира
Президент Зеленский обсудил с канцлером Австрии Нетгеймером предстоящий мирный саммит в Швейцарии, сотрудничество между двумя странами, участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и расширение сотрудничества в области гуманитарного разминирования.
На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб
На Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до восьми, в то время как еще один авиаудар врагом был нанесен по Волчанску.
Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)
Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады, предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею, утверждая, что это был бы справедливый способ определить, кто будет освобожден от призыва на военную службу.
В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы за несвоевременную публикацию или обнародование ложной, неточной или неполной информации об использовании государственных средств должностными лицами.
Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях
Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.
В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы
В Киеве были завершены ремонтные работы на Дегтяревском путепроводе, включая замену всех конструкций, сохранение трамвайной линии и добавление современных элементов, таких как отдельный трамвайный путь, безбарьерный доступ, ограждения, велосипедные дорожки и ландшафтный дизайн.
Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию
Австрийский нефтегазовый концерн OMV предупреждает, что, возможно, не может вовремя расплатиться с "газпромом" из-за решения Европейского суда, которое может привести к прекращению поставок российского газа в Австрию.