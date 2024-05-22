Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отправился в 25-часовой перелет в Новую Каледонию, чтобы восстановить контроль над кризисом, который возник после насильственного восстания на французской территории. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Архипелаг, расположенный в южной части Тихого океана в 15 тыс. километров от Франции, стал главным приоритетом для правительства в Париже после недели жестоких протестов, в результате которых погибли шесть человек.

Хотя уровень насилия снизился в последние дни после того, как французское государство привлекло тысячи дополнительных полицейских и военных, напряженность между сторонниками независимости Новой Каледонии и лояльными к Франции остается на самом высоком за последние десятилетия уровне.

По словам премьера Габриэля Наталья, ситуация "напряженная и нестабильная".

Ситуация "улучшается", но остается"напряженной и хрупкой". Мы должны продолжать принимать меры, чтобы снять блокаду и восстановить контроль над всеми районами - заявил премьер-министр Габриэль Атталь.

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Протесты были вызваны голосованием в Национальном собрании Франции за разрешение всем гражданам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет, избирать местный законодательный орган. До сих пор право голоса на этих выборах имели только граждане, поселившиеся на архипелаге до 1998 года, когда французское правительство начало процесс самоопределения Новой Каледонии, или их потомки.

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Сторонники независимости утверждают, что расширение избирательного корпуса еще больше уменьшит влияние коренного населения Канак, доля которого сократилась с тех пор, как Франция взяла под свой контроль этот район более 170 лет назад. Сторонники реформы видят в ней демократическую необходимость, подчеркивая, что нынешние правила лишают права голоса даже некоторых граждан, рожденных в Новой Каледонии.

Изменения требуют внесения поправок в Конституцию, а потому должны быть одобрены законодателями обеих палат французского парламента во время специальной сессии.

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