Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков

На французской заморской территории Новая Каледония продолжаются беспорядки, которые начались в понедельник. В воскресенье экстренные службы разблокировали дорогу между Нумеа и международным аэропортом Ла-Тонтута, прорвав 60 блокпостов без использования насилия. Для этого было привлечено 600 вооруженных жандармов.

Пишет УНН с ссылкой на Spiegel.

Беспорядки продолжаются на французской заморской территории Новая Каледония с понедельника. В воскресенье экстренные службы восстановили контроль над ключевой дорогой между столицей Нумеа и международным аэропортом Ла-Тонтута, преодолев примерно 60 блокпостов без применения насилия, как сообщает правительственный представитель. Для защиты этой важной транспортной артерии было мобилизовано 600 вооруженных жандармов.

Дорога в Новую Каледонию была заблокирована сторонниками независимости на несколько дней, что привело к приостановке авиарейсов со вторника. В субботу правительство сообщило, что из-за отмены рейсов 3200 человек застряли. Австралия и Новая Зеландия обратились к Франции с просьбой разрешить эвакуационные рейсы для своих граждан.

В связи с беспорядками, спровоцированными изменениями в избирательном законодательстве, шесть человек погибли, а сотни получили ранения. Согласно новым правилам, жители, прожившие на острове не менее десяти лет, получат право голоса на региональных выборах, что, по мнению сторонников независимости, ослабит влияние местного населения. Париж считает эту реформу способом укрепления демократии.

Напомним,

Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.