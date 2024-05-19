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Вже майже тиждень у Новій Каледонії відбуваються протести: у чому причина заворушень

Вже майже тиждень у Новій Каледонії відбуваються протести: у чому причина заворушень

Київ • УНН

 • 33540 перегляди

У Новій Каледонії спалахнули заворушення через зміни у виборчому законодавстві, які, на думку прихильників незалежності, послаблять вплив місцевого населення, що призвело до блокування доріг, скасування авіарейсів і мобілізації 600 озброєних жандармів.

На французькій заморській території Нова Каледонія тривають заворушення, які розпочались у понеділок. В неділю екстрені служби розблокували дорогу між Нумеа та міжнародним аеропортом Ла-Тонтута, прорвавши 60 блокпостів без використання насильства. Для цього було залучено 600 озброєних жандармів.

Пише УНН з посиланням на Spiegel.

Заворушення продовжуються на французькій заморській території Нова Каледонія з понеділка. В неділю екстрені служби відновили контроль над ключовою дорогою між столицею Нумеа та міжнародним аеропортом Ла-Тонтута, подолавши приблизно 60 блокпостів без застосування насильства, як повідомляє урядовий представник. Для захисту цієї важливої транспортної артерії було мобілізовано 600 озброєних жандармів.

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Дорога до Нової Каледонії була заблокована прихильниками незалежності на кілька днів, що призвело до призупинення авіарейсів з вівторка. У суботу уряд повідомив, що через скасування рейсів 3200 людей застрягли. Австралія та Нова Зеландія звернулися до Франції з проханням дозволити евакуаційні рейси для своїх громадян.

У зв’язку з заворушеннями, спровокованими змінами у виборчому законодавстві, шестеро людей загинули, а сотні отримали поранення. Згідно з новими правилами, жителі, які прожили на острові не менше десяти років, отримають право голосу на регіональних виборах, що, на думку прихильників незалежності, послабить вплив місцевого населення. Париж вважає цю реформу способом зміцнення демократії.

Нагадаємо

Франція оголосила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі насильства через реформу виборчого законодавства.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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