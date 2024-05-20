Заворушення у Новій Каледонії: жандарми розблокували дорогу з аеропорту, ліквідувавши 76 барикад
Київ • УНН
Французькі сили безпеки розчистили дорогу між аеропортом і Нумеа, столицею Нової Каледонії, прибравши 76 барикад на тлі триваючих заворушень, пов'язаних зі змінами у виборчому законодавстві.
Представництво центральної французької влади у понеділок оголосило, що сили правопорядку розблокували дорогу між аеропортом та столицею цієї тихоокеанської заморської території Франції, Нумеа, ліквідувавши 76 барикад. До повного придушення заворушень, проте, ще далеко. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Висока комісія Нової Каледонії повідомляє, що жандарми ліквідували на 40-кілометровій дорозі 76 барикад і завалів, і що остаточно дорогу буде розчищено, зокрема від згорілих автомобілів, найближчими днями.
Коли аеропорт знову відкриється для комерційних рейсів, влада поки не говорить.
Вніч із неділі на понеділок пройшла спокійніше, ніж усі попередні ночі: у всій Новій Каледонії зафіксовано лише одну серйозну пожежу та кілька випадків мародерства,
Проте до повного спокою ще далеко. Мер столиці Нумеа Соня Лагард у вихідні сказала журналістам, що Нова Каледонія знаходиться "у стані облоги".
За її словами, учасники заворушень підпалили безліч громадських будівель на архіпелазі, і ситуація залишається неспокійною, незважаючи на те, що до Нової Каледонії прибули сотні французьких поліцейських.
Заворушення тривають уже кілька днів, загинуло шестеро людей.
Нагадаємо
У Новій Каледонії спалахнули заворушення через зміни у виборчому законодавстві, які, на думку прихильників незалежності, послаблять вплив місцевого населення, що призвело до блокування доріг, скасування авіарейсів і мобілізації 600 озброєних жандармів.