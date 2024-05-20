Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Представительство центральной французской власти в понедельник объявило, что силы правопорядка разблокировали дорогу между аэропортом и столицей этой тихоокеанской заморской территории Франции, Нумеа, ликвидировав 76 баррикад. До полного подавления беспорядков, однако, еще далеко. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Высокая комиссия Новой Каледонии сообщает, что жандармы ликвидировали на 40-километровой дороге 76 баррикад и завалов, и что окончательно дорога будет расчищена, в том числе от сгоревших автомобилей, в ближайшие дни.

Когда аэропорт снова откроется для коммерческих рейсов, власти пока не говорят.

Ночь с воскресенья на понедельник прошла спокойнее, чем все предыдущие ночи: во всей Новой Каледонии зафиксирован лишь один серьезный пожар и несколько случаев мародерства, - говорится в заявлении Высокой комиссии.

Однако до полного спокойствия еще далеко. Мэр столицы Нумеа Соня Лагард в выходные сказала журналистам, что Новая Каледония находится "в состоянии осады".

По ее словам, участники беспорядков подожгли множество общественных зданий на архипелаге, и ситуация остается неспокойной, несмотря на то, что в Новую Каледонию прибыли сотни французских полицейских.

Беспорядки продолжаются уже несколько дней, погибло шесть человек.

Напомним

В Новой Каледонии вспыхнули беспорядки из-за изменений в избирательном законодательстве, которые, по мнению сторонников независимости, ослабят влияние местного населения, что привело к блокированию дорог, отмене авиарейсов и мобилизации 600 вооруженных жандармов.