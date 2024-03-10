Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Президент Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже. Об этом сообщил глава украинского государства в телеграмме, передает УНН.

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Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Также отмечается, что Зеленский и Макрон обменялись мнениями об ожидаемых результатах предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"