ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 19:46  •  7906 просмотра

Read in English

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор и обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже. Об этом сообщил глава украинского государства в телеграмме, передает УНН.

Детали

Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Также отмечается, что Зеленский и Макрон обменялись мнениями об ожидаемых результатах предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"7 марта 2024, 13:55 • 20700 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  154192 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  153310 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  154096 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  200960 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100845 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109975 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111544 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108590 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109658 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130913 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

  •  7906 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

  •  11129 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

  •  12547 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

  •  16144 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

  •  18452 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

  •  27585 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

  •  24868 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

  •  23473 просмотра
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

  •  26547 просмотра
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

  •  26434 просмотра

Популярные

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

  •  96837 просмотра
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

  •  103061 просмотра
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

  •  103823 просмотра
Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

  •  100631 просмотра
После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

  •  102658 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  174632 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  178825 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  200960 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  207120 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  210069 просмотра

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Война •   •  7906 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.

УНН Lite •   •  11129 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Новости Мира •   •  12547 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.

Война •   •  16144 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  18452 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.

Война •   •  27585 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.

Криминал и ЧП •   •  24868 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

Сегодня вечером состоится 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" имеет шанс стать первым украинским фильмом, который получит "Оскар" в категории "Документальный фильм".

Культура •   •  23473 просмотра
Оскар 2024: где смотреть и болеть за украинский фильм, который впервые может получить статуэтку

росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

По данным СМИ, в россии сменился главнокомандующий вмф: адмирал николай евменов ушел в отставку, а временно исполняющим обязанности главнокомандующего был назначен командующий северным флотом александр моисеев.

Война •   •  26547 просмотра
росСМИ сообщили о смене главнокомандующего военно-морским флотом россии

Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить свои тактические позиции в районе Часов Яра.

Война •   •  26434 просмотра
Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении