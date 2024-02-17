Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст

В Офисе Президента обнародовали текст подписанного между Украиной и Францией Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ, гарантирующий поддержку украинцев подписали на 10 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОП.

Это Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. Согласно Совместной декларации "Группы семи" от 12 июля 2023 года Участники намерены оставлять это Соглашение в силе, пока Украина будет продолжать свой путь к будущему членству в Евроатлантическом сообществе. - сказано в документе.

Детали

Принимая этот документ Франция подтвердила свою "непоколебимую приверженность стратегической цели свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, способной защитить себя и сдержать любую будущую агрессию".

Также этим документом французская сторона выразила свое согласие с основополагающими принципами справедливого и длительного мира, изложенных в Украинской формуле мира, в соответствии с международным правом.

Отдельным пунктом в соглашении Франция подтвердили желание вступления Украины в Европейский Союз "и тот факт, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности Европы и евроатлантического региона".

Завизировали французы и свое согласие на долгосрочное двустороннее сотрудничество в сфере безопасности опираясь на положения Совместной декларации о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года лидерами стран "Группы семи".

Во вступлении к соглашению отмечается:

Этим Соглашением Украина и Франция углубят свое сотрудничество и партнерство, основанные на их общих интересах по защите международного правопорядка, мира и основополагающих свобод и прав человека.

Участники подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической и мировой безопасности. Франция подтверждает, что будущее вступление Украины в НАТО сделало бы полезный вклад в мир и стабильность в Европе. Участники будут координировать и усиливать совместные усилия для поддержки вступления Украины в НАТО. - говорится в документе.

Согласно обнародованному соглашению основными составляющими долгосрочных обязательств по безопасности, взятых Францией в отношении Украины в рамках этого Соглашения, являются:

- оказание всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;

- предотвращение, активное сдерживание и меры, которые должны быть приняты в отношении любой новой агрессии со стороны Российской Федерации;

- поддержка интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, в частности путем поддержки вступления Украины в ЕС и оперативной совместимости с НАТО.

Сотрудничество в сфере безопасности

1. Общие принципы сотрудничества по укреплению безопасности Украины

Французский участник будет предоставлять военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны Российской Федерации, на двусторонней основе через соглашения и через учреждения и организации, стороной которых она (Украина) является.

Французский участник будет способствовать укреплению военного потенциала, устойчивости и экономической стабильности Украины с целью сдерживания любой будущей агрессии.

С целью обеспечения более эффективной реализации этого сотрудничества Украинский участник с помощью Французского участника постоянно и эффективно будет поддерживать и развивать свою способность противостоять вооруженной агрессии.

2. Сотрудничество в сфере стратегической коммуникации и борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией

Участники признают, что Российская Федерация продолжает манипулировать информацией в поддержку своей войны против Украины, и будут стремиться продолжать взаимную поддержку усилий друг друга по противодействию цифровому вмешательству и манипулированию информацией со стороны России, а также пропаганде на мировом уровне.

Французский участник поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам борьбы с иностранным вмешательством и манипулированием информацией.

Участники будут сотрудничать для улучшения возможностей Украины противодействовать иностранному вмешательству и информационным манипуляциям, прежде всего российской пропаганде и дезинформационным кампаниям, обмениваться опытом, а также способствовать разработке совместных образовательных и учебных программ для специалистов по целостности информации.

3. Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Участники будут работать вместе, чтобы дать возможность Украине выявлять, сдерживать и препятствовать любой киберагрессии, кибершпионажу, в частности путем усиления киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от кибератак, одновременно поддерживая модернизацию и реформирование архитектуры безопасности Украины, а также предоставляя Украине международную техническую помощь.

Участники будут работать вместе, чтобы увеличить цену безответственного использования кибервозможностей Российской Федерацией и другими враждебно настроенными государственными и негосударственными субъектами против Участников. Они также усилят оперативное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

Участники будут стремиться углубить сотрудничество Украины со структурами ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности.

4. Защита критической инфраструктуры

Французский участник будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в том числе военными средствами, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь современными средствами противовоздушной обороны.

Участники рассмотрят совместные образовательные и учебные программы для специалистов по защите критической инфраструктуры.

Участники будут усиливать свое сотрудничество в сфере улучшения устойчивости и готовности правительственных и общественных структур, в частности путем обмена информацией, лучшими практиками и приобретенным опытом. Участники также углубят сотрудничество по вопросам оценки уязвимости жизненно важных цепей поставок, реверс-инжиниринга критически важных товаров и услуг, создания стратегических запасов, а также связанных с этим логистических вопросов.

Французский участник будет работать с Украиной над определением источников финансирования для развития защиты и устойчивости критической инфраструктуры, в том числе через Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов украинской экономики и приоритетных секторов украинской экономики, созданный Французским участником для Украины.

5. Сотрудничество в сфере разведки и контрразведки

Участники будут продолжать и стремиться углублять свое сотрудничество в сфере разведки и контрразведки в соответствии с рамками, определенными двусторонними соглашениями, без ущерба для своих национальных интересов и в соответствии с законодательством каждого Участника.

6. Сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью

Участники будут принимать меры для противодействия деятельности опасной организованной преступности (далее - НОЗ), прежде всего противодействовать лицами и группам лиц, которые пытаются проникнуть в украинское общество, имеют преступное влияние в отдельных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях, и которые активно используются как инструмент гибридной войны для препятствования процессам восстановления и достижения мира в Украине.

С целью противодействия деятельности НОЗ Участники будут принимать меры по:

- проведение совместных операций по выявлению и устранению НОЗ;

- анализа криминогенной ситуации в странах и определения основных рисков, связанных с НОЗ;

- выявление и отслеживание доходов и орудия организованной преступности с целью содействия их изъятию и конфискации, если она может быть применена;

- создание совместных рабочих групп и совместных следственных групп прокуроров и других сторон в зависимости от определенных потребностей;

- содействие проведению учений и обмену передовым опытом.

Указанные выше меры не являются исчерпывающими, и Участники могут использовать другие формы сотрудничества для достижения своих целей в борьбе с НОЗ.

Сотрудничество в случае будущего вооруженного нападения

Любое будущее российское вторжение нарушило бы Устав Организации Объединенных Наций и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвало бы евроатлантическую безопасность, включая безопасность Франции.

В случае будущего российского вооруженного нападения на Украину, по просьбе одного из Участников, Участники в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

При таких обстоятельствах и в соответствии со своими юридическими и конституционными обязательствами, Французский участник предоставит Украине быструю и длительную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех сферах в соответствии с потребностями и экономическую помощь; он будет накладывать на Россию расходы, в частности экономические, и консультироваться с Украиной относительно ее потребностей в осуществлении ее права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций.

С целью обеспечения широкого и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Участники могут вносить изменения в эти положения в соответствии с любым механизмом, который Украина впоследствии могла бы согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года.

Сотрудничество в области военной и оборонной промышленности

7. Военное и оборонное сотрудничество

Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины над тем, чтобы обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года, а также повысить устойчивость Украины таким образом, чтобы она была достаточной для сдерживания и обороны от будущих нападений. Это будет включать, но не ограничиваться совместной работой над обеспечением того, чтобы военные и невоенные органы безопасности Украины были способны эффективно действовать в соответствии с европейскими и евроатлантическими стандартами и были полностью подотчетны украинскому народу, парламенту и правительству.

Участники будут работать вместе над созданием устойчивых сил, способных защищать Украину сегодня и сдерживать российскую агрессию в будущем, путем последовательного предоставления помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет, но не ограничиваясь, противовоздушной обороне, артиллерии, дальнобойным средствам поражения, бронетехнике, возможностям Воздушных сил и другим критически важным возможностям.

Французский участник вместе с другими международными партнерами будет помогать Украине укреплять свою способность сдерживать и обороняться от внешних агрессоров путем развития будущих Сил обороны, все более совместимых с НАТО и способствующих вкладу в силы НАТО. Это включает развитие современного оборонного сектора в Украине и путь к будущему в НАТО.

Французский участник будет помогать Украине сохранить качественный военный и оборонный потенциал в условиях быстрых, неопределенных и сложных изменений в региональной политике и безопасности.

В военной сфере без ущерба для своей позиции в контексте агрессивной войны России против Украины Участники предлагают наладить сотрудничество, которое позволит Украинскому участнику развивать всесторонний военный потенциал в таких сферах, которые не являются исчерпывающими:

а. военная техника, в том числе путем промышленного сотрудничества, прежде всего в сферах артиллерии и противовоздушной обороны, а также в сферах бронетехники, морской безопасности, военно-медицинского обеспечения, информационных технологий и разминирования;

b. учебная подготовка украинских сил безопасности и обороны как на национальном уровне, так и в европейских рамках, включая программу подготовки инструкторов, специализированную подготовку в таких сферах, как артиллерия, противовоздушная оборона, бронетехника, воздушные силы и морская безопасность, новые технологии и разминирование;

c. начальная поддержка и поддержка начала технического обслуживания производителями, на местах, если это необходимо;

d. структурная поддержка реформирования оборонного сектора;

e. поддержка инициатив по киберзащите и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам;

f. помощь украинской системе медицинского обеспечения для лечения и реабилитации украинских военнослужащих;

g. поддержка развития украинских Сил безопасности и обороны, включая, но не ограничиваясь разработкой концепции будущих Вооруженных сил, переходом к оперативным концепциям и процедурам НАТО, командно-штабной подготовкой, комбинированными учениями и повышением совместимости и оперативной совместимости со странами - членами НАТО;

h. поддержка охраны и обороны границ, инженерно-фортификационного обеспечения, наблюдения, отслеживания передвижения войск противника, послевоенного восстановления пограничной инфраструктуры, разминирования и обезвреживания недетонированных боеприпасов.

Французский участник будет поддерживать планы и структуры управления коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, играя ведущую роль в коалициях по артиллерии и противовоздушной обороне, а также участвуя в коалициях по Воздушным силам и морской безопасности, а также в других коалициях, работе которых Французский участник мог бы способствовать как для создания будущих сил, так и для того, чтобы обеспечить большую согласованность в обеспечении возможностей в продолжающейся войне.

Двусторонний фонд помощи безопасности и обороне Украины в надлежащей координации с Европейским фондом мира позволит поддерживать эти усилия по сотрудничеству в соответствующих сферах.

Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиардов евро в 2022 году и 2,1 миллиардов евро в 2023 году. В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.

Участники стремятся, чтобы военный потенциал Украины был на таком уровне, который будет гарантировать в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины предоставить эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться Участниками.

8. Сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса

Участники будут стремиться сотрудничать в сфере оборонной промышленности и промышленности безопасности, в частности с целью содействия сотрудничеству между их отраслями оборонной промышленности и повышения стандартизации и оперативной совместимости их оборонного оборудования. Участники будут пытаться, насколько это возможно, развивать промышленное партнерство с участием французских и украинских оборонных предприятий и, насколько это возможно, свободное от любых ограничений со стороны третьих сторон.

Французский участник будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на территории Украины и совместного производства для изготовления приоритетных видов вооружения и боеприпасов. Участники будут способствовать созданию совместных предприятий, в частности по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники.

Французский участник будет работать с Украиной над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины и поощрения инвестиций в новые мощности.

Участники будут работать вместе над устранением имеющихся узких мест в цепи оборонных поставок, которые мешают Франции и Украине развивать их приоритетные возможности производства оружия и боеприпасов. С этой целью Французский участник будет работать со своей оборонной промышленностью и Украиной для укрепления цепи поставок критически важных материалов, необходимых для производства боеприпасов и другого приоритетного оружия, в частности боеприпасов большого калибра.

Участники совместно будут работать над усилением защиты переданных технологий и прав интеллектуальной собственности.

Участники будут способствовать обмену информацией об оборонных исследованиях и разработках друг друга с целью реализации совместных проектов и программ, направленных на разработку новых вооружений и техники. С этой целью будет усилен диалог между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Министерством вооруженных сил Франции. Также будет усилен диалог между Агентством оборонных закупок и Генеральным директоратом вооружений в соответствии с Письмом о намерениях, подписанным между двумя организациями во время визита Министра вооруженных сил Франции в Киев в сентябре 2023 года.

Французский участник будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.

Сотрудничество в гражданской сфере

9. Гуманитарная помощь

Французский участник продолжит оказание гуманитарной помощи для удовлетворения насущных потребностей украинского населения в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Он также будет способствовать вместе со своими партнерами экономическому восстановлению, отстройке и модернизации Украины, чтобы восстановить и укрепить ее экономическую стабильность, уменьшить ее зависимость и уязвимость и построить более мощную, инновационную, устойчивую и устойчивую экономически-промышленную базу, в частности в контексте переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Французский участник будет стремиться продолжать длительную поддержку, которая предоставляется Украине, в частности в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, гуманитарного разминирования, критической инфраструктуры, цифровых технологий, жилищного хозяйства и здравоохранения.

Французский участник будет использовать имеющиеся в его распоряжении экономические и финансовые инструменты в сотрудничестве со всеми соответствующими международными организациями и своими партнерами.

10. Поддержка программы реформ в Украине

Французский участник приветствует решение начать переговоры о вступлении с Украиной и приветствует значительный прогресс, достигнутый Украиной для достижения целей, лежащих в основе процесса вступления.

Украинский участник стремится продолжать свою амбициозную программу реформ, в частности в контексте процесса вступления в Европейский Союз, чтобы выполнить обязательства, необходимые для членства в ЕС. Украинский участник продолжит системные реформы в секторах обороны и безопасности, включая гражданский надзор за Вооруженными силами, а также по эффективности и прозрачности оборонных институтов и оборонной промышленности Украины. Он будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны. Внедрение этих реформ будет способствовать укреплению демократии, уважению прав человека и основных свобод, а также модернизации и устойчивости украинской экономики.

Французский участник подтверждает свое намерение полностью поддерживать цель Украины по вступлению в Европейский Союз. С этой целью Французский участник будет оказывать техническую поддержку для внедрения необходимых реформ, в частности в сферах верховенства права, правосудия, борьбы с коррупцией, модернизации государственного аппарата, децентрализации, прозрачности и гражданского контроля в оборонном секторе, включая разминирование. С этой целью Французский участник предусматривает направление технических специалистов, интегрированных в украинские государственные органы.

11. Восстановление и отстройка Украины

Французский участник будет стремиться и в дальнейшем способствовать привлечению частных предприятий, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в продолжение мероприятий, начатых на Конференции по устойчивости и восстановлению Украины, которая состоялась в Париже 13 декабря 2022 года.

Участники признают необходимость объединения усилий для защиты населения и территорий Украины от негативных последствий, вызванных минами и неразорвавшимися взрывоопасными предметами.

С этой целью Французский участник будет использовать соответствующие двусторонние инструменты в надлежащей координации и оптимизации, насколько это возможно, эффекта рычага с европейскими и частными фондами, в том числе в рамках Механизма Европейского Союза для Украины, который имеет целью подготовить Украину к будущему членству в Европейском Союзе путем поддержки процесса ее вступления.

Украинский участник будет продолжать внедрять все реформы, необходимые в рамках процесса вступления в Европейский Союз и плана восстановления Украины.

Французский участник будет помогать Украине в планировании реинтеграции временно оккупированных территорий, способствовать стабилизации жизненно важных отраслей и социально-экономическому восстановлению, особенно на освобожденных территориях, прифронтовых территориях и территориях, граничащих с Россией, в содействии инклюзивному социальному восстановлению и удовлетворении потребностей наиболее уязвимых слоев населения, включая меры по поддержке женщин, систем социальной защиты и ветеранов.

12. Компенсация потерь, ущерба и убытков, причиненных российской агрессией

Участники подтверждают, что Российская Федерация должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Согласно французской правовой системе, суверенные российские активы, находящиеся под юрисдикцией Франции, остаются замороженными, пока Российская Федерация не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Французский участник в сотрудничестве со своими партнерами будет продолжать изучать все правовые пути, совместимые с соответствующими договорными обязательствами и соответствующие европейскому и международному праву, с помощью которых российские активы могли бы быть использованы для поддержки Украины.

В первоочередном порядке Участники будут продолжать совместную работу с государствами "Группы семи" и другими сторонами над созданием компенсационного механизма возмещения убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией России, как это предусмотрено Уставом Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, утвержденным Резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res(2023)3. В связи с этим Участники будут изучать соответствующие варианты финансирования компенсационного механизма для обеспечения быстрой и адекватной компенсации жертвам агрессии.

13. [Санкции

Участники признают ценность санкций для ограничения доступа Российской Федерации и других государств-агрессоров к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые они используют в своей агрессии, для уменьшения источников доходов России и для сдерживания будущих нападений. Участники будут продолжать работать над тем, чтобы цена агрессии России продолжала расти, в том числе через санкции и экспортный контроль.

Поскольку агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, Французский участник будет оставаться решительно настроенным применять в европейском контексте строгие санкции против секторов российской экономики, а также против тех, кто на территории Российской Федерации и за ее пределами поддерживает войну или получает выгоду от нее, или кто помогает обойти санкции в третьих странах. Французский участник также будет принимать решительные меры вместе со своими партнерами для борьбы со всеми формами обхода санкций и укрепления собственной устойчивости против незаконного финансирования, связанного с Россией, и лиц, связанных с российскими властями.

Участники будут предоставлять друг другу соответствующую и актуальную информацию об основаниях для применения санкций и другую релевантную информацию, согласно соответствующим национальным обязательствам и законодательству.

14. Ответственность

Участники подтверждают свою приверженность привлечению Российской Федерации к ответственности за причинение ущерба или вреда физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие ее международно-противоправных действий в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций.

Участники подтверждают, что не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства и что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность за них, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими действиями, что также поможет сдержать будущие нападения и поддержать устойчивость Украины.

Участники будут стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине или против нее в контексте агрессивной войны России, в соответствии с международным правом, в частности путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора (Украина) и Международного уголовного суда для обеспечения полного и справедливого расследования заявлений о военных преступлениях независимыми, эффективными и надежными правовыми механизмами.

Участники будут продолжать свое участие в работе Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины.