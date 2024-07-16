Во вторник, 16 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и всего правительства. Об этом пишет УНН со ссылкой на Елисейский дворец - офис президента Франции.

Детали

Отмечается, что несмотря на отставку, Атталь и министры бывшего правительства будут "заниматься текущими делами, пока не будет назначено новое правительство".

Для того, чтобы этот период завершился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы построить единство вокруг проектов и действий, которые служат французскому народу - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Габриэль Атталь, напомним, возглавлял правительство с 9 января, сменив на посту Элизабет Борн. 34-летний на то время Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.

Напомним

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Габриэля Атталя пока остаться на посту премьер-министра страны, чтобы обеспечить стабильность после результатов парламентских выборов.