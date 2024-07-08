Макрон попросил нынешнего премьера Франции пока остаться в должности после выборов
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Габриэля Атталя пока остаться на посту премьер-министра страны, чтобы обеспечить стабильность после результатов парламентских выборов.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Габриэля Атталя пока что остаться премьер-министром страны, после результатов парламентских выборов, чтобы обеспечить стабильность страны, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Как пишет издание, Габриэль Атталь подал заявление об отставке президенту Франции сегодня в Елисейском дворце, как он объявил в воскресенье вечером после результатов парламентских выборов.
И президент Франции, как указано, попросил Габриэля Атталя в понедельник в полдень остаться премьер-министром страны "на данный момент", чтобы "обеспечить стабильность страны".
По информации TF1 INFO, Макрон поблагодарил Атталя за европейские и законодательные избирательные кампании, которые он возглавил. "(Эммануэль Макрон) поблагодарил его за европейские и законодательные избирательные кампании, которые он возглавил", - указали в офисе президента.
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