Выборы во Франции: что известно после неожиданной победы левого альянса

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  154143 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108310 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  156340 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  140936 просмотра
В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  141389 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  258323 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  229111 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  232724 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  227313 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  256990 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108337 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

  •  104939 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  109155 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  115445 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  109218 просмотра
Актуальное
Выборы во Франции: что известно после неожиданной победы левого альянса

Выборы во Франции: что известно после неожиданной победы левого альянса

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 09:46  •  4435 просмотра

Read in English

Левый альянс получил большинство мест, но не получил большинства на парламентских выборах во Франции, что заставило президента Макрона управлять страной в условиях подвешенного парламента.

Левый альянс получил наибольшее количество мест в парламенте во Франции после того, как голосование во втором туре воскресных выборов помешало крайне правой партии Марин Ле Пен. Но Франция останется в политическом подвешенном состоянии после того, как ни одна партия не приблизилась к завоеванию абсолютного большинства, информирует CNN, пишет УНН.

Детали

"Президент Франции Эммануэль Макрон, не имея возможности назначить новые выборы в течение как минимум еще одного года, а до конца срока его полномочий осталось три года, похоже, будет председательствовать в неуправляемом парламенте, на фоне того, как внутри страны и за рубежом становится все больше проблем", - указывает издание.

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах8 июля 2024, 02:53 • 24960 просмотров

Вот что известно:

Как проголосовала Франция: неожиданный результат показал Новый народный фронт (NFP) - группа из нескольких партий, от крайне левой партии "Непокоренная Франция" (France Unbowed) до более умеренных социалистов и экологов - получил 182 места в Национальном собрании, что сделало его самой большой группой, но это значительно меньше 289 человек, необходимых для абсолютного большинства. Центристский альянс Макрона (Ensemble) получил 163 места, а крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) и ее союзники получили 143 места.

Что означает результат: сильные результаты партии RN в первом туре вызвали опасения, что "Франция может оказаться на пороге избрания своего первого правого правительства со времен коллаборационистского режима Виши во время Второй мировой войны", указывает издание. Но результаты воскресенья стали огромным разочарованием и показывают огромное желание французских избирателей не допустить прихода к власти крайне правых - даже ценой подвешенного парламента.

Смешанная реакция: на улицах Парижа раздавались поздравления, на фоне того, как прогнозируемые результаты свидетельствовали о победе левых. Выступая перед толпой своих восторженных сторонников возле Сталинградской площади, Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция" сказал, что результаты стали "огромным облегчением для подавляющего большинства людей в нашей стране". Между тем Жордан Барделла, 28-летний лидер крайне правой партии RN, заявил, что Франция погрузилась в "неопределенность и нестабильность".

Кто станет следующим премьер-министром? Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, протеже Макрона, объявил, что уйдет в отставку в понедельник утром, но остается неясным, кто станет его преемником. Результаты воскресенья означают, что Макрону грозит перспектива назначения представителя левой коалиции в рамках редкой схемы, известной как "сожительство". Однако представители партии Макрона неоднократно заявляли, что откажутся работать с "Непокоренной Францией", заявляя, что она такая же крайняя (и, следовательно, такая же непригодная для управления), как и RN, пишет издание.

Сообщается, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь направился в Елисейский президентский дворец, чтобы подать заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, о чем свидетельствуют телевизионные кадры. Пока непонятно, примет ли Макрон предложение Атталя об отставке, о которой было объявлено после того, как поступили результаты выборов.

Что сказал Макрон? В кратком заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон ожидает полных результатов по всем 577 избирательным округам, "прежде чем принимать необходимые решения". "В своей роли гаранта наших институтов президент обеспечит уважение к суверенному выбору французского народа", - говорится в заявлении.

Сложная ситуация: Эдуард Филипп, бывший премьер-министр Франции и союзник Макрона заявил, что попытка президента назначить досрочные выборы привела к "большой неопределенности". "Правда в том, что ни один из политических блоков в Национальном собрании не имеет самостоятельного большинства для управления, - сказал он. - Поэтому центральные политические силы должны остаться. Они должны без компромиссов способствовать созданию соглашения, которое стабилизирует политическую ситуацию".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  148352 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  130169 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  136637 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  138956 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  128209 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  258323 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105176 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100535 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  85192 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  71569 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Популярные

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  141389 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  140936 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  156340 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108310 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  154143 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  258323 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  229111 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  232724 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  227313 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  256990 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  3429 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  10165 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  15684 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  18988 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  23616 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  23616 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  62715 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103284 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100652 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  103091 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  3429 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  10165 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  15684 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  18988 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  23616 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  23616 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  62715 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103284 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100652 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  103091 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  105784 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  104443 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  117579 просмотра

Экономика

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

  •  68387 просмотра
Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

  •  69859 просмотра
Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

  •  65153 просмотра
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив

  •  136587 просмотра
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  110514 просмотра

Киев

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  18988 просмотра
В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

  •  16878 просмотра
В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

  •  45013 просмотра
Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

  •  49206 просмотра
Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

  •  70253 просмотра