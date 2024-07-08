Выборы во Франции: что известно после неожиданной победы левого альянса

Левый альянс получил наибольшее количество мест в парламенте во Франции после того, как голосование во втором туре воскресных выборов помешало крайне правой партии Марин Ле Пен. Но Франция останется в политическом подвешенном состоянии после того, как ни одна партия не приблизилась к завоеванию абсолютного большинства, информирует CNN, пишет УНН.

Детали

"Президент Франции Эммануэль Макрон, не имея возможности назначить новые выборы в течение как минимум еще одного года, а до конца срока его полномочий осталось три года, похоже, будет председательствовать в неуправляемом парламенте, на фоне того, как внутри страны и за рубежом становится все больше проблем", - указывает издание.

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

Вот что известно:

Как проголосовала Франция: неожиданный результат показал Новый народный фронт (NFP) - группа из нескольких партий, от крайне левой партии "Непокоренная Франция" (France Unbowed) до более умеренных социалистов и экологов - получил 182 места в Национальном собрании, что сделало его самой большой группой, но это значительно меньше 289 человек, необходимых для абсолютного большинства. Центристский альянс Макрона (Ensemble) получил 163 места, а крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) и ее союзники получили 143 места.

Что означает результат: сильные результаты партии RN в первом туре вызвали опасения, что "Франция может оказаться на пороге избрания своего первого правого правительства со времен коллаборационистского режима Виши во время Второй мировой войны", указывает издание. Но результаты воскресенья стали огромным разочарованием и показывают огромное желание французских избирателей не допустить прихода к власти крайне правых - даже ценой подвешенного парламента.

Смешанная реакция: на улицах Парижа раздавались поздравления, на фоне того, как прогнозируемые результаты свидетельствовали о победе левых. Выступая перед толпой своих восторженных сторонников возле Сталинградской площади, Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокоренная Франция" сказал, что результаты стали "огромным облегчением для подавляющего большинства людей в нашей стране". Между тем Жордан Барделла, 28-летний лидер крайне правой партии RN, заявил, что Франция погрузилась в "неопределенность и нестабильность".

Кто станет следующим премьер-министром? Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, протеже Макрона, объявил, что уйдет в отставку в понедельник утром, но остается неясным, кто станет его преемником. Результаты воскресенья означают, что Макрону грозит перспектива назначения представителя левой коалиции в рамках редкой схемы, известной как "сожительство". Однако представители партии Макрона неоднократно заявляли, что откажутся работать с "Непокоренной Францией", заявляя, что она такая же крайняя (и, следовательно, такая же непригодная для управления), как и RN, пишет издание.

Сообщается, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь направился в Елисейский президентский дворец, чтобы подать заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, о чем свидетельствуют телевизионные кадры. Пока непонятно, примет ли Макрон предложение Атталя об отставке, о которой было объявлено после того, как поступили результаты выборов.

Что сказал Макрон? В кратком заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон ожидает полных результатов по всем 577 избирательным округам, "прежде чем принимать необходимые решения". "В своей роли гаранта наших институтов президент обеспечит уважение к суверенному выбору французского народа", - говорится в заявлении.

Сложная ситуация: Эдуард Филипп, бывший премьер-министр Франции и союзник Макрона заявил, что попытка президента назначить досрочные выборы привела к "большой неопределенности". "Правда в том, что ни один из политических блоков в Национальном собрании не имеет самостоятельного большинства для управления, - сказал он. - Поэтому центральные политические силы должны остаться. Они должны без компромиссов способствовать созданию соглашения, которое стабилизирует политическую ситуацию".