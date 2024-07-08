Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не разочарована результатами парламентских выборов во Франции, на которых ее политическая сила занимает лишь третье место, хотя ей прогнозировали победу. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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"Я имею слишком большой опыт, чтобы разочаровываться результатом, когда мы удваиваем количество наших депутатов. Волна продолжает нарастать. Наша победа лишь откладывается", - сказала Ле Пен, пояснив, что количество представителей "Национального объединения" в новом составе парламента увеличится.

Она объяснила свое поражение "неестественным альянсом между Макроном и ультралевыми", которые объединили усилия, чтобы выставить на избирательных округах оговоренных кандидатов, которые имели наибольшие шансы на победу над представителями от "Национального объединения".

Во Франции альянс левых сил "Народный фронт" сенсационно лидирует во втором туре выборов во Франции, "Национальное объединение" Лен Пен - третье