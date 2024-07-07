Во Франции альянс левых сил "Народный фронт" сенсационно лидирует во втором туре выборов во Франции, "Национальное объединение" Лен Пен - третье

Во втором туре выборов во Франции на первое место вышел альянс левых сил "Народный фронт", а правопопулистское "Национальное объединение" оказалось на третьей позиции. Об этом свидетельствуют прогнозы Elabe, сделанные по заказу BFMTV, RMC и La Tribune Dimanche, сообщает УНН.

Детали

Похожие результаты демонстрируют и прогнозы Ifop.

Согласно последним данным, "Национальное объединение" во главе с Ле Пен-Жорданом Барделлы, которому ранее социологические опросы прогнозировали первое место и даже абсолютное большинство, может оказаться на третьей позиции и получить от 115 до 150 мест в парламенте.

Альянс левых сил "Народный фронт" может получить в Национальной ассамблее от 175 до 205 мест. Для абсолютного большинства необходимо получить 289 мандатов.

На второй позиции оказался блок пропрезидентских сил "Разом", которому прогнозируют от 150 до 175 мест.

Прогноз Ifop предусматривает для левых сил от 180 до 215 мест, блока "Разом" - 150-180 мест, а "Национальному объединению" - от 115 до 150 мандатов.

Дополнение

Лидер "Непокоренной Франции" из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить "Новый народный фронт" управлять страной.

Такие прогнозы стали сенсацией, поскольку последние опросы показывали, что "Национальное объединение" может стать партией с наибольшим представительством в парламенте, даже если не получит абсолютное большинство.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

Во Франции продолжается второй тур внеочередных парламентских выборов, на которых победу пророчат ультраправым