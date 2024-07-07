Во Франции продолжается второй тур парламентских выборов. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени, а сразу после их закрытия ожидаются первые результаты экзитполов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Экзитполы и первые результаты второго тура выборов во Франции ожидаются после 20:00.

Опросы свидетельствуют - у партии президента Эмманюэля Макрона нет преимущества на выборах. Существенно больше шансов - у ультраправого "Национального объединения". После обнадеживающих результатов в первом туре, ему пророчат около 37% голосов, 29% могут получить левые, и только на третьем месте с 21% - центристы из Ensemble, коалиции, которая включает партию "Возрождение" Макрона.

Напомним

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон распустил французский парламент после поражения на выборах в Европарламент. Тогда ультраправое "Национальное объединение", которое возглавляет Марин Ле Пен, набрало около 33%, партия Макрона 15%, социалисты 14%.

Первый тур внеочередных выборов состоялся 30 июня. По данным экзитполов, ультраправые лидируют в первом туре, имея около 34% голосов. На втором месте блок левых партий "Новый народный фронт" - около 29%. Далее - партия действующего президента Макрона, которая набирает 21,5% голосов.

Ле Пен обещает заблокировать использование французского оружия для ударов внутри россии