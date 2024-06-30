Екзит-поли у Франції показали перемогу в першому турі виборів ультраправого "Національного об'єднання"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59695 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145863 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141426 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119422 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130977 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84231 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92537 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98541 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89586 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219211 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40947 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18285 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17912 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41008 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19545 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141426 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219211 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369627 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305269 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9906 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30234 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27198 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119422 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32348 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Екзит-поли у Франції показали перемогу в першому турі виборів ультраправого "Національного об'єднання"

Київ • УНН

 • 28052 перегляди

Екзит-поли показують, що ультраправа партія "Національне об'єднання" перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції, набравши близько 34% голосів.

Екзит-поли у Франції показали перемогу в першому турі виборів ультраправого "Національного об'єднання"

На парламентських виборах у Франції, за даними екзит-полів, перемагає ультраправа партія "Національне об’єднання", набравши близько 34% голосів. Партію заснувала Марін Ле Пен, а нині її очолює Джордан Барделла, який може стати прем'єр-міністром, якщо партія отримає більшість у другому турі, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання Reuters, шанси цієї партії отримати владу після другого туру виборів залежатимуть від політичних угод, які можуть укласти їхні суперники найближчими днями.

У минулому правоцентристські та лівоцентристські партії об’єднувалися, щоб утримати "Національне об’єднання" від влади. Перемовини почались практично відразу після першого туру виборів, повідомляє Reuters.

Доповнення

30 червня пройшов перший тур дострокових виборів до нижньої палати парламенту, після того Еммануель Макрон розпустив Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори.

Президент Франції ухвалив таке рішення після несподівано великого успіху правих на виборах до Європарламенту. Партія "Національне об’єднання", яку очолює Марін Ле Пен, випередила прихильників президента більш ніж удвічі.

Напередодні виборів Еммануель Макрон закликав усі політичні сили, які відкидають екстремістські погляди, створити передвиборчий альянс, щоб не допустити приходу до влади правих популістів із "Національного об’єднання".

Другий тур виборів призначений на 7 липня. Конкурують три основні політичні блоки: ультраправе "Національне об’єднання", центристський альянс президента Макрона та коаліція "Нового народного фронту", до якої входять лівоцентристи, зелені та ліві сили.

Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним 25.06.24, 07:35 • 54221 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаВибори 2014
Європейський парламент
Reuters
Еммануель Макрон
Франція
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45