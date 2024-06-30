Екзит-поли у Франції показали перемогу в першому турі виборів ультраправого "Національного об'єднання"
Київ • УНН
Екзит-поли показують, що ультраправа партія "Національне об'єднання" перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції, набравши близько 34% голосів.
На парламентських виборах у Франції, за даними екзит-полів, перемагає ультраправа партія "Національне об’єднання", набравши близько 34% голосів. Партію заснувала Марін Ле Пен, а нині її очолює Джордан Барделла, який може стати прем'єр-міністром, якщо партія отримає більшість у другому турі, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання Reuters, шанси цієї партії отримати владу після другого туру виборів залежатимуть від політичних угод, які можуть укласти їхні суперники найближчими днями.
У минулому правоцентристські та лівоцентристські партії об’єднувалися, щоб утримати "Національне об’єднання" від влади. Перемовини почались практично відразу після першого туру виборів, повідомляє Reuters.
Доповнення
30 червня пройшов перший тур дострокових виборів до нижньої палати парламенту, після того Еммануель Макрон розпустив Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори.
Президент Франції ухвалив таке рішення після несподівано великого успіху правих на виборах до Європарламенту. Партія "Національне об’єднання", яку очолює Марін Ле Пен, випередила прихильників президента більш ніж удвічі.
Напередодні виборів Еммануель Макрон закликав усі політичні сили, які відкидають екстремістські погляди, створити передвиборчий альянс, щоб не допустити приходу до влади правих популістів із "Національного об’єднання".
Другий тур виборів призначений на 7 липня. Конкурують три основні політичні блоки: ультраправе "Національне об’єднання", центристський альянс президента Макрона та коаліція "Нового народного фронту", до якої входять лівоцентристи, зелені та ліві сили.
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