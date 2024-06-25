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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним

Київ • УНН

 • 54220 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить діалог з президентом Росії Володимиром Путіним з таких питань, як атомні електростанції, незважаючи на відсутність спілкування останнім часом, оскільки він вірить у силу діалогу.

Макрон заявив, що продовжив би діалог із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон хотів би продовжити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив у подкасті Generation Do It Yourself, передає УНН.

Деталі

Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним... В останні кілька місяців (діалогу) не було, але я не відкидаю цього на ту чи іншу тему, зокрема щодо питання атомних електростанцій або про щось інше. Але, кажу щиро, я вважаю, що завжди важливо продовжувати діалог

заявив Макрон.

Нагадаємо

У березні Макрон заявляв, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Путін, щоб вислухати суть його пропозицій.

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Лілія Подоляк

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