Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в подкасте Generation Do It Yourself, передает УНН.

Детали

Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным... В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в частности по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог заявил Макрон.

Напомним,

В марте Макрон заявлял, что поднимет трубку, если ему позвонит Путин, чтобы выслушать суть его предложений.

