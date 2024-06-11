Макрон исключил возможность отставки "независимо от результата" парламентских выборов

Президент Франции Эмануэль Макрон, после роспуска Национальной ассамблеи, отверг возможность уйти в отставку после выборов в законодательный орган страны, "независимо от результата", пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Эммануэль Макрон исключает гипотезу об отставке после выборов в законодательные органы, даже если "Национальное объединение" (RN) выйдет победителем и потребует его ухода, указывает Le Figaro.

"Не RN пишет ни Конституцию, ни ее дух. Институты понятны, место президента, независимо от результата, также понятно", - отметил президент Франции.

Дополнение

Ранее французская радиостанция Europe 1 сообщила, что Макрон обсуждал возможность уйти в отставку в случае, если он достигнет плохих результатов на предстоящих досрочных выборах.

Но позже Bloomberg сообщило со ссылкой на человека, близкого к президенту Франции, что Макрон не обсуждал возможную отставку.

Президент Франции, как указал источник, намерен провести в среду пресс-конференцию, чтобы рассказать о предвыборной кампании.

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