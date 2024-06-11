Макрон виключив можливість відставки "незалежно від результату" парламентських виборів
Київ • УНН
Еммануель Макрон виключає можливість відставки незалежно від результату майбутніх парламентських виборів у Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон, після розпуску Національної асамблеї, відкинув можливість піти у відставку після виборів до законодавчого органу країни, "незалежно від результату", пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Еммануель Макрон виключає гіпотезу про відставку після виборів до законодавчих органів, навіть якщо "Національне об'єднання" (RN) вийде переможцем і вимагатиме, щоб він пішов, вказує Le Figaro.
"Не RN пише ні конституцію, ні її дух. Інституції зрозумілі, місце президента, незалежно від результату, також зрозуміле", - зазначив президент Франції.
Доповнення
Раніше французька радіостанція Europe 1 повідомила, що Макрон обговорював можливість піти у відставку у разі, якщо він досягне поганих результатів на майбутніх дострокових виборах.
Але згодом Bloomberg повідомило з посиланням на людину, близьку до президента Франції, що Макрон не обговорював можливу відставку.
Президент Франції, як вказало джерело, має намір провести у середу пресконференцію, щоб розповісти про передвиборчу кампанію.
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