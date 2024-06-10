Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18603 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 47258 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65228 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109909 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134327 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137865 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238189 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170953 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190180 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173013 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 30074 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26108 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30019 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37095 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43226 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238184 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359427 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375225 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290813 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59149 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75875 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87370 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170201 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172779 перегляди
Актуальне
Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС

Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС

Київ • УНН

 • 44016 перегляди

Еммануель Макрон розпустив парламент Франції і оголосив про дострокові вибори після того, як його партія зазнала принизливої поразки від ультраправих на виборах до Європарламенту.

Емманюель Макрон анонсував нові вибори у Франції після проведення виборів в Європарламент, на яких його партія зазнала принизливої ​​поразки від ультраправих.

Про це пише УНН із посиланням на France24.

Після явної перемоги французьких правих популістів на виборах до Європарламенту президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національну асамблею та оголосив дострокові вибори.

Це рішення серйозне і складне, але це, перш за все, акт довіри

- підкреслив Макрон.

Контекст

Згідно з прогнозами, правопопулістська партія FN (Національне об'єднання) Марін Ле Пен отримала близько 32% голосів на європейських виборах. Тобто "Національне об'єднання" наразі має більш ніж удвічі більше голосів, ніж урядовий табір діючого президента Франції, який, за прогнозами, отримає 15%. Соціалісти відстають від нього лише на один пункт.

Деталі

За словами Макрона, парламентські вибори відбудуться 30 червня і 7 липня. Це оголошення вже привітала Ле Пен.

"Ми готові прийти до влади, якщо французи довірятимуть нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові поставити країну на ноги", - заявила лідер "Національного об'єднання".

Вибори в ЄС: у Нідерландах досягли успіху ультраправі і лівоцентристський альянс07.06.24, 16:39 • 17886 переглядiв

Довідка

"Національне об'єднання" традиційно досягає успіхів на європейських виборах, - це підтверджувало голосування у 2014 та 2019 роках. Значна перевага в 15 пунктів у неділю - порівняно з 1% п'ять років тому - свідчить як про те, що партія Ле Пен перебуває на історичному максимумі. Можливо партія Макрона перебуває в безпрецедентно слабкому становищі, роблять висновок політичні оглядачі.

Мелоні, Орбан і Ле Пен підтримали іспанських ультраправих на європейських виборах20.05.24, 14:01 • 16871 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51