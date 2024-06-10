Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС
Київ • УНН
Еммануель Макрон розпустив парламент Франції і оголосив про дострокові вибори після того, як його партія зазнала принизливої поразки від ультраправих на виборах до Європарламенту.
Емманюель Макрон анонсував нові вибори у Франції після проведення виборів в Європарламент, на яких його партія зазнала принизливої поразки від ультраправих.
Про це пише УНН із посиланням на France24.
Після явної перемоги французьких правих популістів на виборах до Європарламенту президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національну асамблею та оголосив дострокові вибори.
Це рішення серйозне і складне, але це, перш за все, акт довіри
Контекст
Згідно з прогнозами, правопопулістська партія FN (Національне об'єднання) Марін Ле Пен отримала близько 32% голосів на європейських виборах. Тобто "Національне об'єднання" наразі має більш ніж удвічі більше голосів, ніж урядовий табір діючого президента Франції, який, за прогнозами, отримає 15%. Соціалісти відстають від нього лише на один пункт.
Деталі
За словами Макрона, парламентські вибори відбудуться 30 червня і 7 липня. Це оголошення вже привітала Ле Пен.
"Ми готові прийти до влади, якщо французи довірятимуть нам на майбутніх парламентських виборах. Ми готові поставити країну на ноги", - заявила лідер "Національного об'єднання".
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Довідка
"Національне об'єднання" традиційно досягає успіхів на європейських виборах, - це підтверджувало голосування у 2014 та 2019 роках. Значна перевага в 15 пунктів у неділю - порівняно з 1% п'ять років тому - свідчить як про те, що партія Ле Пен перебуває на історичному максимумі. Можливо партія Макрона перебуває в безпрецедентно слабкому становищі, роблять висновок політичні оглядачі.
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