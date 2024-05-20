Мелоні, Орбан і Ле Пен підтримали іспанських ультраправих на європейських виборах

ukenru
14:28 • 48648 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 54894 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 66594 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 64675 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 77630 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 86953 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 118871 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139406 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141041 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 261115 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.6 м/с
37 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 58033 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 48741 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 60050 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 52945 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 43452 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 48551 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 261081 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 373254 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 387421 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 301928 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 17463 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 17186 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 66426 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 82486 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 93402 перегляди
Актуальне
Мелоні, Орбан і Ле Пен підтримали іспанських ультраправих на європейських виборах

Мелоні, Орбан і Ле Пен підтримали іспанських ультраправих на європейських виборах

Київ • УНН

 • 16871 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен оголосили про підтримку іспанської ультраправої партії "Vox" напередодні виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

Прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, глава уряду Угорщини Віктор Орбан і французька ультраправа Марін Ле Пен оголосили про підтримку партії "Vox" напередодні виборів до Європарламенту в червні 2024 року. Пише УНН із посиланням на Euractiv.

Деталі

Напередодні виборів до Європарламенту іспанська ультраправа партія Vox отримала підтримку від низки відомих європейських політиків. Прем'єр-міністри Італії, Угорщини, Лідерка парламентської фракції французької ультраправої партії "Національне об'єднання" - Джорджія Мелоні, Віктор Орбан, Марін Ле Пен, - цієї неділі оголосили про підтримку "Vox".

Дорогі іспанські друзі, ми, патріоти, повинні окупувати Брюссель

- заявив Орбан у відеозверненні, яке транслювалося під час з’їзду «Жива Європа 24», організованого іспанською ультраправою партією в Мадриді.

"Ми знаходимося напередодні вирішальних виборів (...). Настав час мобілізуватися, вийти на вулиці. Час піднімати ставки, ми зобов'язані боротися до останнього дня", - сказала Мелоні, яка виступала іспанською мовою по відеоконференції.

Президентка Європарламенту зустрілася з баристою, яка готувала каву у пошкодженому російським обстрілом кафе 09.05.24, 17:14 • 34224 перегляди

Також Ле Пен висловила чітке бажання працювати з VOX в Європарламенті.

Ваша партія, VOX, втілює іспанський патріотичний рух, на який я знаю, що можу розраховувати на європейському рівні для відродження Європи. Сьогодні багато з нас хочуть змінити напрямок Європейського Союзу". , і 9 червня нас буде ще більше. Якби Європейська комісія раз і назавжди позбавила б суверенітету європейських націй, наслідки були б катастрофічними для майбутнього нашої країни

- підкреслила Ле Пен.

ЄС не визнає "вибори" у рф, але сильна позиція очікується від нового мандату Європарламенту – Мецола09.05.24, 17:05 • 14906 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09