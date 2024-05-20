Мелоні, Орбан і Ле Пен підтримали іспанських ультраправих на європейських виборах

Прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, глава уряду Угорщини Віктор Орбан і французька ультраправа Марін Ле Пен оголосили про підтримку партії "Vox" напередодні виборів до Європарламенту в червні 2024 року. Пише УНН із посиланням на Euractiv.

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Напередодні виборів до Європарламенту іспанська ультраправа партія Vox отримала підтримку від низки відомих європейських політиків. Прем'єр-міністри Італії, Угорщини, Лідерка парламентської фракції французької ультраправої партії "Національне об'єднання" - Джорджія Мелоні, Віктор Орбан, Марін Ле Пен, - цієї неділі оголосили про підтримку "Vox".

"Ми знаходимося напередодні вирішальних виборів (...). Настав час мобілізуватися, вийти на вулиці. Час піднімати ставки, ми зобов'язані боротися до останнього дня", - сказала Мелоні, яка виступала іспанською мовою по відеоконференції.

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Також Ле Пен висловила чітке бажання працювати з VOX в Європарламенті.

Ваша партія, VOX, втілює іспанський патріотичний рух, на який я знаю, що можу розраховувати на європейському рівні для відродження Європи. Сьогодні багато з нас хочуть змінити напрямок Європейського Союзу". , і 9 червня нас буде ще більше. Якби Європейська комісія раз і назавжди позбавила б суверенітету європейських націй, наслідки були б катастрофічними для майбутнього нашої країни