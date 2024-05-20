Мелони, Орбан и Ле Пен поддержали испанских ультраправых на европейских выборах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  89234 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  170803 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  164819 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  188229 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161695 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120725 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125227 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135497 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125650 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118893 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова - Лубинец

Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова - Лубинец

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Как уберечь электроприборы и избежать пожаров от перепада напряжения - рассказали в ГСЧС

Как уберечь электроприборы и избежать пожаров от перепада напряжения - рассказали в ГСЧС

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Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

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16 мая 2024, 09:35  •  306183 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  293016 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  349070 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  367156 просмотра

Мелони, Орбан и Ле Пен поддержали испанских ультраправых на европейских выборах

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявили о поддержке испанской ультраправой партии Vox накануне выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

Новости Мира •   •  2975 просмотра
Мелони, Орбан и Ле Пен поддержали испанских ультраправых на европейских выборах

Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно

Метеорологическое лето пришло в Киев 18 мая, на неделю позже среднемноголетней нормы, что ознаменовало завершение 115-дневной метеорологической весны, которая превысила климатическую норму на полтора месяца.

Общество •   •  3104 просмотра
Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно

В Николаевской области ПВО отработала по вражескому дрону-разведчику

В Николаевской области средства противовоздушной обороны отработали по вражескому разведывательному беспилотнику, сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Война •   •  3980 просмотра
В Николаевской области ПВО отработала по вражескому дрону-разведчику

Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова - Лубинец

Незаконно заключенного крымскотатарского активиста Рустема Османова пытают в российском штрафном изоляторе, жестоко избивают и угрожают смертью.

Криминал и ЧП •   •  3617 просмотра
Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова - Лубинец

Как уберечь электроприборы и избежать пожаров от перепада напряжения - рассказали в ГСЧС

При отключении электроэнергии выключите все приборы, подключенные к электросети, чтобы избежать пожара от скачков напряжения при восстановлении электроснабжения, и оставьте одну лампочку включенной.

Общество •   •  3735 просмотра
Как уберечь электроприборы и избежать пожаров от перепада напряжения - рассказали в ГСЧС

Премьер Хорватии подтвердил свое участие в Саммите мира

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии во время разговора с Президентом Владимиром Зеленским.

Война •   •  7336 просмотра
Премьер Хорватии подтвердил свое участие в Саммите мира

"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

россия усиливает дезинформационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.

политика •   •  5930 просмотра
"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

С начала года в жилом секторе Украины на фоне роста использования электрогенераторов и резервных источников питания произошло более 8500 пожаров, что привело к убыткам на сумму более 4 миллиардов гривен, 550 погибших и 500 травмированных, в том числе 38 детей.

Общество •   •  5850 просмотра
Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7

В результате российского ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области погибли 7 человек, в том числе беременная женщина, еще 28 получили ранения.

Война •   •  8297 просмотра
Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7

Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Багери Кани назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана после того, как предыдущий министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян погиб в авиакатастрофе вместе с президентом Эбрагимом Раиси.

Новости Мира •   •  6317 просмотра
Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД