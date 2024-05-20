Мелони, Орбан и Ле Пен поддержали испанских ультраправых на европейских выборах

Премьер-министры Италии Джорджия Мелони, глава правительства Венгрии Виктор Орбан и французская ультраправая Марин Ле Пен объявили о поддержке партии Vox накануне выборов в Европарламент в июне 2024 года. Пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Накануне выборов в Европарламент испанская ультраправая партия Vox получила поддержку от ряда известных европейских политиков. Премьер-министры Италии, Венгрии, Лидер парламентской фракции французской ультраправой партии "Национальное объединение" - Джорджия Мелони, Виктор Орбан, Марин Ле Пен, - в это воскресенье объявили о поддержке "Vox".

Дорогие испанские друзья, мы, патриоты, должны оккупировать Брюссель - заявил Орбан в видеообращении, которое транслировалось во время съезда "Живая Европа 24", организованного испанской ультраправой партией в Мадриде.

"Мы находимся накануне решающих выборов (...). Пришло время мобилизоваться, выйти на улицы. Время поднимать ставки, мы обязаны бороться до последнего дня", - сказала Мелони, которая выступала на испанском языке по видеоконференции.

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Также Ле Пен выразила четкое желание работать с VOX в Европарламенте.

Ваша партия, VOX, воплощает испанское патриотическое движение, на которое я знаю, что могу рассчитывать на европейском уровне для возрождения Европы. Сегодня многие из нас хотят изменить направление Европейского Союза", и 9 июня нас будет еще больше. Если бы Европейская комиссия раз и навсегда лишила бы суверенитета европейских наций, последствия были бы катастрофическими для будущего нашей страны - подчеркнула Ле Пен.

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