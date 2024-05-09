Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе

Во время визита в Киев Президент Европейского парламента Роберта Мецола посетила кафе, поврежденное во время одного из ударов россиян по столице. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Детали

Роберта Мецола встретилась с баристой Марией Евстафьевой, которая работает в кафе, расположенном неподалеку от поврежденного в результате российского обстрела дома в одном из районов столицы. В марте, несмотря на взрывы и выбитые в заведении окна в результате очередной атаки врага, Мария продолжила варить кофе.

И это о несокрушимости. И силу украинского духа - написал он.

Напомним

В марте во время очередной российской ракетной атаки в Киеве была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.

Впоследствии в Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлено более 200 работ студентов и преподавателей поврежденной российской ракетой Академии имени Михаила Бойчука.

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