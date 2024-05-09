ЕС не признает "выборы" в рф, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента - Мецола

Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, но сильная позиция ожидается от нового мандата Европарламента. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время совместной пресс-конференции с Президентом Зеленским в Киеве, передает УНН.

Я повторю позицию, которую занял Европейский парламент, отметив, что результаты президентских выборов в россии не были сюрпризом ни для кого, и поэтому Европейский парламент сразу отреагировал таким образом, что ЕС не признает российские выборы, особенно выборы, проведенные незаконно на оккупированных территориях Украины. По состоянию на сейчас Европейский парламент находится в такой фазе, когда мы имеем нынешний мандат, и ожидаем новый, который будет утвержден 16-17 июля и тогда мы будем ожидать сильную позицию уже от нового парламента - сказала Мецола.

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Представитель ЕС по вопросам внешней политики Питер Стано заявлял, что ЕС не имеет согласованной позиции относительно того, признает ли владимира путина легитимным президентом рф. Зато все 27 стран-членов признали, что выборы в рф были непрозрачными.

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