Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Де-факто иностранные государства воспринимают российского диктатора владимира путина, как правителя рф, но недемократически избранного. Такое мнение высказал журналисту УНН политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач, и добавил, что мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру.

Само понятие легитимности отличается от легальности. Легальность - это понятие юридическое, а легитимность - политическое и включает, прежде всего, доверие. Легитимный правитель - это тот, кому доверяют. С точки зрения российских граждан, то я думаю, что они преимущественно могут воспринимать путина как легитимного правителя. Относительно иностранных государств - ситуация складывается по разному - сказал Горбач.

Аналитик напомнил, что 6 мая в МИД заявили, что Украина не видит правовых оснований для признания российского диктатора владимира Ппутина демократически избранным и легитимным президентом рф.

Украина уже озвучила, что она не считает путина легитимным президентом россии. Западные государства - по разному. Практически все высказывали предостережения относительно соответствия критериям демократического выбора, конкурентных выборов и так далее. То есть такого доверия к нему как к демократическому лидеру, демократически избранному, - нет. Но есть оценка реальности, реального состояния, что именно этот человек имеет реальную власть на этой территории и это признается как факт. Де-факто, его воспринимают как правителя этой территории, но недемократически избранного - отметил Горбач.

Кроме того, он объяснил, что означает для Украины непризнание путина легитимным президентом рф.

Непризнание путина президентом или легитимным президентом со стороны Украины означает невозможность ведения с ним переговоров. Это, в принципе, ответ на российское решение об объявлении Президента Зеленского в розыск. Это также означало невозможность ведения переговоров - сказал Горбач.

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Эксперт отметил, что переговоры между Украиной и россией невозможны пока президентами являются Зеленский и путин. Он отметил, что для того, чтобы вести с путиным диалог его нужно признавать.

Здесь украинский интерес заключается в том, что если путин непризнанный и с ним нельзя вести диалог, то тогда с кем вести диалог? Вести диалог со всеми остальными о том, что делать с путиным. Поэтому международная конференция будущая должна быть посвящена не решению проблемы Украины, а решению проблемы россии. Что делать с россией. Так, как во время Второй мировой войны, когда были три международные конференции, где союзники решали, что делать с Германией и другими врагами. На них не присутствовал Гитлер - сказал Горбач.

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По его мнению, мир не созрел к отношению к путину, как к Гитлеру, что оставляет иллюзию, что с путиным можно вести переговоры.

Пока, к сожалению, мир не созрел к отношению к путину, как к Гитлеру и это оставляет иллюзию, что с путиным можно вести переговоры и как-то регулировать эту проблему дипломатическим путем, что, по моему мнению, ... практически невозможно. Я бы даже сказал вредным - считает Горбач.

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