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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  30640 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  37762 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  73052 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  132643 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106629 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  118807 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119722 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120386 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228719 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211869 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  423515 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

российский диктатор владимир путин воспринимается иностранными государствами как фактический правитель россии, а не демократически избранный, отмечает политолог Горбач. По его словам, мир не готов относиться к путину, как к Гитлеру.

Война •   •  30640 просмотра
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда

Если союзники выполнят свои обязательства и темпы предоставления западного вооружения будут высокими, Вооруженные силы Украины смогут стабилизировать линию фронта примерно в середине лета, считает Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Война •   •  4750 просмотра
В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда

В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

В Белом доме отмечают, что если россия обеспокоена вероятными ударами западным оружием по ее армии, то самый простой вариант - вывести свои войска из Украины.

Война •   •  16498 просмотра
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием

Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей

В Полтавской области из-за порывов ветра временно обесточены 6 620 потребителей, аварийные отключения действуют в пяти громадах.

Общество •   •  14321 просмотра
Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей

На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации

Три человека, в том числе 3-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобилей "KIA" и "Camry" вблизи Белой Церкви Киевской области.

Общество •   •  14693 просмотра
На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации

Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком

Международные резервы Украины уменьшились на 3,1% до $42,4 млрд в апреле из-за валютных интервенций НБУ, выплат по долгу в иностранной валюте, частично компенсированных поступлениями от международных партнеров.

Экономика •   •  13883 просмотра
Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком

российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

российская пропаганда манипулирует данными, чтобы создать впечатление, что "инаугурация" путина широко транслировалась по всему миру, несмотря на бойкот главных телеканалов и немногочисленных иностранных представителей, присутствовавших на мероприятии, что подчеркивает растущую изоляцию россии из-за политики путина.

Война •   •  14295 просмотра
российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Днем 7 мая 2024 года в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты Х-59/Х-69.

Война •   •  11626 просмотра
В Одесской области сбили две российские управляемые авиационные ракеты

Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.

Экономика •   •  11694 просмотра
Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.

Экономика •   •  37762 просмотра
Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет