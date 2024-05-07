Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог

Де-факто іноземні держави сприймають російського диктатора володимира путіна, як правителя рф, але недемократично обраного. Таку думку висловив журналісту УНН політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач, та додав, що світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера.

Саме поняття легітимності відрізняється від легальності. Легальність - це поняття юридичне, а легітимність - політичне і включає, перш за все, довіру. Легітимний правитель - це той, кому довіряють. З точки зору російських громадян, то я думаю, що вони переважно можуть сприймати путіна як легітимного правителя. Щодо іноземних держав - ситуація складається по різному - сказав Горбач.

Аналітик нагадав, що 6 травня в МЗС заявили, що Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом рф.

Україна вже озвучила, що вона не вважає путіна легітимним президентом росії. Західні держави - по різному. Практично всі висловлювали застереження щодо відповідності критеріям демократичного вибору, конкурентних виборів й таке інше. Тобто такої довіри до нього як до демократичного лідера, демократично обраного, - немає. Але є оцінка реальності, реального стану, що саме ця людина має реальну владу на цій території і це визнається як факт. Де-факто, його сприймають як правителя цієї території, але недемократично обраного - зазначив Горбач.

Окрім того, він пояснив, що означає для України не визнання путіна легітимним президентом рф.

Невизнання путіна президентом чи легітимним президентом з боку України означає неможливість ведення з ним переговорів. Це, в принципі відповідь, на російське рішення про оголошення Президента Зеленського у розшук. Це також означало неможливість ведення переговорів - сказав Горбач.

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Експерт зазначив, що переговори між Україною та росією неможливі поки президентами є Зеленський та путін. Він зауважив, що для того, щоб вести з путіним діалог його потрібно визнавати.

Тут український інтерес полягає в тому, що якщо путін невизнаний і з ним не можна вести діалог, то тоді з ким вести діалог? Вести діалог з усіма іншими про те, що робити з путіним. Тому міжнародна конференція майбутня має бути присвячена не вирішенню проблеми України, а вирішення проблеми росії. Що робити з росією. Так, як під час Другої світової війни, коли були три міжнародні конференції, де союзники вирішували, що робити з Німеччиною та іншими ворогами. На них не був присутній Гітлер - сказав Горбач.

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На його думку, світ не дозрів до ставлення до путіна, як до Гітлера, що залишає ілюзію, що з путіним можна вести переговори.

Поки що, на жаль, світ не дозрів до ставлення до путіна, як до Гітлера і це залишає ілюзію, що з путіном можна вести переговори та якось регулювати цю проблему дипломатичним шляхом, що, на мою думку, ... є практично неможливим. Я б навіть сказав шкідливим - вважає Горбач.

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