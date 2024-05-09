ЄС не визнає "вибори" у рф, але сильна позиція очікується від нового мандату Європарламенту – Мецола
Київ • УНН
Європейський Союз не визнає так звані російські вибори, особливо ті, що були незаконно проведені на окупованих територіях України, і від нового складу Європарламенту очікується сильна позиція.
Європейський Союз не визнає так звані російські вибори, але сильна позиція очікується від нового мандату Європарламенту. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час спільної пресконференції з Президентом Зеленським в Києві, передає УНН.
Я повторю позицію, яку зайняв Європейський парламент, зазначивши, що результати президентських виборів у росії не були сюрпризом ні для кого, і тому Європейський парламент відразу відреагував таким чином, що ЄС не визнає російські вибори, особливо вибори, проведені незаконно на окупованих територіях України. Станом на зараз Європейський парламент знаходиться в такій фазі, коли ми маємо теперішній мандат, й очікуємо новий, який буде затверджено 16-17 липня й тоді ми очікуватимемо сильну позицію вже від нового парламенту
Доповнення
Речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано заявляв, що ЄС не має узгодженої позиції щодо того, чи визнає володимира путіна легітимним президентом рф. Натомість всі 27 країн-членів визнали, що вибори у рф були непрозорими.
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог07.05.24, 16:55 • 168628 переглядiв