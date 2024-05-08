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У ЄС немає узгодженої позиції щодо того, чи визнаємо ми путіна легітимним президентом - Стано

У ЄС немає узгодженої позиції щодо того, чи визнаємо ми путіна легітимним президентом - Стано

Київ • УНН

 • 75826 перегляди

ЄС не має узгодженої позиції щодо визнання чи невизнання володимира путіна легітимним президентом росії, але всі 27 країн-членів визнали, що вибори в росії не були прозорими.

ЄС не має узгодженої позиції щодо того, чи визнає володимира путіна легітимним президентом рф. Натомість всі 27 країн-членів визнали, що вибори у рф були непрозорими. Про це на брифінгу заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає УНН.

Деталі

Говорячи про питання визнання путіна як президента рф, Стано вказав: "Що стосується визнання, то ЄС як такий не займається визнанням, повноваження щодо визнання належать державам-членам і зазвичай пов’язані з державами та країнами".

"Звичайно, коли країни-члени одностайно 27 голосами кажуть, що не вважають когось легітимним представником країни, як ми зробили у випадку з сирійським лідером Асадом чи диктатором у білорусі лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з росією немає загальноєвропейської позиції, погодженої 27 країнами, яка б казала, що ми не бачимо путіна як легітимного представника росії", - вказав речник.

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З його слів, "факт життя полягає в тому, що він сидить у кремлі, з кремля керує однією з найжорстокіших і найкривавіших агресій у новітній історії Європи – агресією проти України. Він є частиною проблеми. (...) ми всі заявили у заяві, узгодженій 27 державами-членами 18 березня, як ми бачимо "вибори", які в очах москви підтвердили його на цій посаді, яку він займає в кремлі".

"Отже, знову ж таки, позиція ЄС, коли йдеться про Венесуелу, білорусь і Сирію, наприклад, була погоджена 27 державами-членами у визначенні того, як ми бачимо, як ці люди залишаться при владі... У випадку з росією ми визначилися як 27 країн щодо процесу так званого переобрання путіна, але в ЄС немає узгодженої позиції щодо того, чи визнаємо ми путіна легітимним президентом. Факт, знову ж таки, він сидить у кремлі, він ухвалює рішення", - підсумував Стано.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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