Чому деякі країни побували на інавгурації путіна? В ЄС прокоментували
Київ • УНН
Участь кількох дипломатів ЄС в інавгурації Путіна в москві не суперечить узгодженій позиції ЄС щодо продовження підтримки України проти незаконної агресії Росії, заявив речник ЄС.
Участь представників низки країн ЄС у протокольному заході, подібному до вчорашнього в москві, абсолютно не суперечить і не ставить під сумнів узгоджену позицію ЄС щодо продовження підтримки України в її боротьбі з незаконною агресією. Про це сказав під час брифінгу речник ЄС з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає УНН.
З приводу відвідання інавгурації представниками низки країн ЄС, Стано нагадав, що Верховний представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що ці рішення - у руках самих держав-членів.
"Участь в інавгураційному заході насправді не ставить під сумнів узгоджену політику ЄС щодо підтримки України. Цей захід у москві був радше протокольним питанням, зокрема запрошення послів держав усього світу. Переважна більшість країн-членів ЄС вирішила не брати участь через причини, названі Верховним представником: путін був обвинувачений Міжнародним кримінальним судом, путін порушує міжнародні закони та Статут ООН, путін просуває дуже репресивну систему в росії. Ми всі – 27 держав-членів ЄС – дуже чітко висловилися про те, що ми думаємо про ці так звані президентські вибори. Тому позиція дуже чітка", - зазначив речник ЄС з питань зовнішньої політики.
"І позиція щодо підтримки України також дуже чітка. Її безумовна підтримка – фінансова, економічна, політична, дипломатична, військова підтримка – що час від часу повторюється у висновках Європейської ради, що слідують один за одним", - вказав Стано.
"Тож участь кількох дипломатів у протокольному заході, подібному до вчорашнього в москві, абсолютно не суперечить і не ставить під сумнів узгоджену позицію ЄС, узгоджену 27 країнами-членами, щодо продовження підтримки України в її боротьбі з незаконною агресією, розпочатою путіним", - зазначив речник.
Відповідаючи на запитання журналістів, він утримався від назв країн ЄС, дипломатичні представники яких були на "інавгурації" путіна.
"Я можу лише підтвердити, що посол ЄС, тобто голова представництва ЄС у москві, не брав участі разом із переважною більшістю представників наших держав-членів", - сказав Стано.
Нагадаємо
Низка країн ЄС, серед яких Чехія, Естонія, Латвія та Литва оголосили, що не направлять своїх представників на так звану "інавгурацію" президента росії володимира путіна 7 травня.