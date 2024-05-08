Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали

Участие представителей ряда стран ЕС в протокольном мероприятии, подобном вчерашнему в москве, абсолютно не противоречит и не ставит под сомнение согласованную позицию ЕС о продолжении поддержки Украины в ее борьбе с незаконной агрессией. Об этом сказал во время брифинга представитель ЕС Петер Стано, передает УНН.

По поводу посещения инаугурации представителями ряда стран ЕС, Стано напомнил, что Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель сказал, что эти решения - в руках самих государств-членов.

"Участие в инаугурационном мероприятии на самом деле не ставит под сомнение согласованную политику ЕС по поддержке Украины. Это мероприятие в Москве было скорее протокольным вопросом, в частности приглашение послов государств всего мира. Подавляющее большинство стран-членов ЕС решило не участвовать по причинам, названным Верховным представителем: путин был обвинен Международным уголовным судом, путин нарушает международные законы и Устав ООН, путин продвигает очень репрессивную систему в россии. Мы все - 27 государств-членов ЕС - очень четко высказались о том, что мы думаем об этих так называемых президентских выборах. Поэтому позиция очень четкая", - отметил представитель ЕС по вопросам внешней политики.

"И позиция по поддержке Украины также очень четкая. Ее безусловная поддержка - финансовая, экономическая, политическая, дипломатическая, военная поддержка - что время от времени повторяется в выводах Европейского совета, которые следуют друг за другом", - указал Стано.

"Поэтому участие нескольких дипломатов в протокольном мероприятии, подобном вчерашнему в Москве, абсолютно не противоречит и не ставит под сомнение согласованную позицию ЕС, согласованную 27 странами-членами, о продолжении поддержки Украины в ее борьбе с незаконной агрессией, начатой путиным", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос журналистов, он воздержался от названий стран ЕС, дипломатические представители которых были на "инаугурации" путина.

"Я могу лишь подтвердить, что посол ЕС, то есть глава представительства ЕС в москве, не участвовал вместе с подавляющим большинством представителей наших государств-членов", - сказал Стано.

Напомним,

Ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию" президента россии владимира путина 7 мая.