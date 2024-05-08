У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

ЕС не имеет согласованной позиции относительно того, признает ли владимира путина легитимным президентом рф. Зато все 27 стран-членов признали, что выборы в рф были непрозрачными. Об этом на брифинге заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики Питер Стано, передает УНН.

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Говоря о вопросе признания путина как президента рф, Стано указал: "Что касается признания, то ЕС как таковой не занимается признанием, полномочия по признанию принадлежат государствам-членам и обычно связаны с государствами и странами".

"Конечно, когда страны-члены единодушно 27 голосами говорят, что не считают кого-то легитимным представителем страны, как мы сделали в случае с сирийским лидером Асадом или диктатором в беларуси лукашенко, тогда мы можем иметь такую позицию. В случае с россией нет общеевропейской позиции, согласованной 27 странами, которая бы говорила, что мы не видим путина как легитимного представителя России", - указал спикер.

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По его словам, "факт жизни заключается в том, что он сидит в кремле, из кремля руководит одной из самых жестоких и кровавых агрессий в новейшей истории Европы - агрессией против Украины. Он является частью проблемы. (...) мы все заявили в заявлении, согласованном 27 государствами-членами 18 марта, как мы видим "выборы", которые в глазах москвы подтвердили его на этой должности, которую он занимает в кремле".

"Итак, опять же, позиция ЕС, когда речь идет о Венесуэле, беларуси и Сирии, например, была согласована 27 государствами-членами в определении того, как мы видим, как эти люди останутся у власти... В случае с россией мы определились как 27 стран относительно процесса так называемого переизбрания путина, но в ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом. Факт, опять же, он сидит в кремле, он принимает решения", - подытожил Стано.

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