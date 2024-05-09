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Президентка Європарламенту зустрілася з баристою, яка готувала каву у пошкодженому російським обстрілом кафе

Президентка Європарламенту зустрілася з баристою, яка готувала каву у пошкодженому російським обстрілом кафе

Київ • УНН

 • 34220 перегляди

Під час свого візиту до Києва президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією, яка продовжувала готувати каву в пошкодженому російськими обстрілами кафе, демонструючи незламність українського духу.

Під час візиту до Києва Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відвідала кафе, пошкоджене від час одного з ударів росіян по столиці. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише УНН.

Деталі

Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією Євстаф'євою, яка працює у кавʼярні, розташованій неподалік пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку в одному з районів столиці. У березні, попри вибухи й вибиті у закладі вікна внаслідок чергової атаки ворога, Марія продовжила варити каву.

І це про незламність. І силу українського духу

- написав він.

Нагадаємо

У березні під час чергової російської ракетної атаки у Києві було зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука.  

Згодом у Києві відкрилася виставка "Незламні традиції", на якій представлено понад 200 робіт студентів та викладачів пошкодженої російською ракетою Академії імені Михайла Бойчука.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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