Президентка Європарламенту зустрілася з баристою, яка готувала каву у пошкодженому російським обстрілом кафе
Київ • УНН
Під час свого візиту до Києва президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією, яка продовжувала готувати каву в пошкодженому російськими обстрілами кафе, демонструючи незламність українського духу.
Під час візиту до Києва Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відвідала кафе, пошкоджене від час одного з ударів росіян по столиці. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише УНН.
Деталі
Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією Євстаф'євою, яка працює у кавʼярні, розташованій неподалік пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку в одному з районів столиці. У березні, попри вибухи й вибиті у закладі вікна внаслідок чергової атаки ворога, Марія продовжила варити каву.
І це про незламність. І силу українського духу
Нагадаємо
У березні під час чергової російської ракетної атаки у Києві було зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука.
Згодом у Києві відкрилася виставка "Незламні традиції", на якій представлено понад 200 робіт студентів та викладачів пошкодженої російською ракетою Академії імені Михайла Бойчука.
ЄС не визнає "вибори" у рф, але сильна позиція очікується від нового мандату Європарламенту – Мецола09.05.24, 17:05 • 14901 перегляд