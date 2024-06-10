Макрон распустил парламент после победы французских правых на выборах в ЕС

Эмманюэль Макрон анонсировал новые выборы во Франции после проведения выборов в Европарламент, на которых его партия потерпела унизительное поражение от ультраправых.

Про це пише УН із посиланням на France24.

После явной победы французских правых популистов на выборах в Европейский парламент президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы.

Это решение серьезное и сложное, но это, прежде всего, акт доверия - подчеркнул Макрон.

Контекст

Согласно прогнозам, правопопулистская партия FN (Национальное объединение) Марин Ле Пен получила около 32% голосов на европейских выборах. То есть" Национальное объединение " сейчас имеет более чем вдвое больше голосов, чем правительственный лагерь действующего президента Франции, который, по прогнозам, получит 15%. Социалисты отстают от него лишь на один пункт.

детали

По словам Макрона, парламентские выборы состоятся 30 июня и 7 июля. Это объявление уже приветствовала Ле Пен.

"Мы готовы прийти к власти, если французы будут доверять нам на предстоящих парламентских выборах. Мы готовы поставить страну на ноги", - заявила лидер "Национального объединения".

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справка

"Национальное объединение" традиционно добивается успехов на европейских выборах, - это подтверждало голосование в 2014 и 2019 годах. Значительное преимущество в 15 пунктов в воскресенье-по сравнению с 1% пять лет назад - свидетельствует как о том, что партия Ле Пен находится на историческом максимуме. Возможно партия Макрона находится в беспрецедентно слабом положении, заключают политические обозреватели.

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