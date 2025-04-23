Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут - WSJ

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 9662 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 29043 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 58739 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 40915 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 70028 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40967 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35806 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32249 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35148 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44505 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
42%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62550 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 16549 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46182 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23243 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13897 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 58741 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 46212 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 70029 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 62572 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 78851 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 13919 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 23266 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 38248 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37548 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 67348 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут - WSJ

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Переговори про мир зайшли в глухий кут. Трамп звинуватив Зеленського у відхиленні плану США, який передбачав визнання Криму російським та відмову від НАТО.

Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут - WSJ

Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, що призвело до дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа та звинувачень з його боку на адресу Президента України Володимира Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план США. Про це пише оглядач з питань національної безпеки The Wall Street Journal Александр Ворд, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначає, що зустріч у середу в Лондоні, яка була названа "моментом початку переговорів", зірвалася після того, як держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник глави Білого дому Стів Віткофф раптово скасували свої плани.

Це сталося після того, як Зеленський виступив проти пропозиції США про мирну угоду - щоб Вашингтон юридично визнав російський суверенітет над Кримським півостровом, який росія окупувала 2014 року

- йдеться у статті.

Автор вказує, що через майже сто днів перебування Трампа на посаді мирна угода "виявилася недосяжною", адже Україна вважає потенційну угоду вигідною для росії, що "викликає зростання нетерпіння в адміністрації Трампа".

Зростаюче усвідомлення того, що всі сторони залишаються далеко одна від одної в ключових питаннях, контрастує з заявою Трампа про те, що він міг би укласти угоду протягом 24 годин. Нещодавно він заявив помічникам, що завершити переговори було важче, ніж він сподівався

- цитує автор неназваних офіційних осіб США.

За його словами, мирний план, представлений ​​минулого тижня, дозволить росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила протягом останнього десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в нинішньому стані, позаяк США юридично визнають анексію Криму росією в 2014 році, і Україні доведеться відмовитися від прагнень приєднатися до НАТО.

В офісі Стармера відреагували на рішення Рубіо не брати участі у мирних переговорах у Лондоні23.04.25, 16:14 • 7720 переглядiв

За словами співрозмовників, у документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку повторного вторгнення росії, при цьому залишається "вікно" для підтримки Києва з боку ЄС. Крім того, документом не обмежується чисельність збройних сил України - на противагу відповідному бажанню кремля.

Пропозицію, викладену у двосторінковому документі, було передано українцям на зустрічі в Парижі минулого тижня. ... Обговорення цього тижня в Лондоні було оформлено як варіант "бери або відмовляйся", пропонуючи Україні майже останню можливість прийняти умови, нав’язані США

- зазначає журналіст.

За словами керівниці Центру аналізу європейської політики Аліни Полякової, нинішня пропозиція США є набагато кращою для росії, ніж для України.

"Без будь-якого справжнього тиску росіяни не зрушують з місця і тягнуть час, і вони отримують те, чого хочуть: США настільки розчаровані переговорами, що вони, здається, просто хочуть, щоб Україна сказала "так" на прийняття максималістичних вимог росії. Якщо США здадуться і підуть далі, росіяни вважатимуть це перемогою", - зазначила аналітикиня.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч у Лондоні між Україною, США, Британією, Францією та Німеччиною, висловивши сподівання, що спільна робота приведе до тривалого миру. Він наголосив на важливості поваги до позицій кожної сторони.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією: Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму23.04.25, 19:27 • 6060 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
NATO
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$66.16
Bitcoin
$93,530.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,306.89
Ethereum
$1,786.71