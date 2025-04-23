Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут - WSJ

Переговори про припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, що призвело до дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа та звинувачень з його боку на адресу Президента України Володимира Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план США. Про це пише оглядач з питань національної безпеки The Wall Street Journal Александр Ворд, повідомляє УНН.

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Він зазначає, що зустріч у середу в Лондоні, яка була названа "моментом початку переговорів", зірвалася після того, як держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник глави Білого дому Стів Віткофф раптово скасували свої плани.

Це сталося після того, як Зеленський виступив проти пропозиції США про мирну угоду - щоб Вашингтон юридично визнав російський суверенітет над Кримським півостровом, який росія окупувала 2014 року - йдеться у статті.

Автор вказує, що через майже сто днів перебування Трампа на посаді мирна угода "виявилася недосяжною", адже Україна вважає потенційну угоду вигідною для росії, що "викликає зростання нетерпіння в адміністрації Трампа".

Зростаюче усвідомлення того, що всі сторони залишаються далеко одна від одної в ключових питаннях, контрастує з заявою Трампа про те, що він міг би укласти угоду протягом 24 годин. Нещодавно він заявив помічникам, що завершити переговори було важче, ніж він сподівався - цитує автор неназваних офіційних осіб США.

За його словами, мирний план, представлений ​​минулого тижня, дозволить росії зберегти більшу частину території, яку вона захопила протягом останнього десятиліття війни з Україною, в обмін на заморожування конфлікту в нинішньому стані, позаяк США юридично визнають анексію Криму росією в 2014 році, і Україні доведеться відмовитися від прагнень приєднатися до НАТО.

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За словами співрозмовників, у документі немає прямої заяви про майбутню військову підтримку США для України у випадку повторного вторгнення росії, при цьому залишається "вікно" для підтримки Києва з боку ЄС. Крім того, документом не обмежується чисельність збройних сил України - на противагу відповідному бажанню кремля.

Пропозицію, викладену у двосторінковому документі, було передано українцям на зустрічі в Парижі минулого тижня. ... Обговорення цього тижня в Лондоні було оформлено як варіант "бери або відмовляйся", пропонуючи Україні майже останню можливість прийняти умови, нав’язані США - зазначає журналіст.

За словами керівниці Центру аналізу європейської політики Аліни Полякової, нинішня пропозиція США є набагато кращою для росії, ніж для України.

"Без будь-якого справжнього тиску росіяни не зрушують з місця і тягнуть час, і вони отримують те, чого хочуть: США настільки розчаровані переговорами, що вони, здається, просто хочуть, щоб Україна сказала "так" на прийняття максималістичних вимог росії. Якщо США здадуться і підуть далі, росіяни вважатимуть це перемогою", - зазначила аналітикиня.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч у Лондоні між Україною, США, Британією, Францією та Німеччиною, висловивши сподівання, що спільна робота приведе до тривалого миру. Він наголосив на важливості поваги до позицій кожної сторони.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

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