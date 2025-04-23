Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ
Киев • УНН
Переговоры о мире зашли в тупик. Трамп обвинил Зеленского в отклонении плана США, который предусматривал признание Крыма российским и отказ от НАТО.
Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик, что привело к все большему разочарованию президента США Дональда Трампа и обвинениям с его стороны в адрес Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не принял мирный план США. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности The Wall Street Journal Александр Ворд, сообщает УНН.
Детали
Он отмечает, что встреча в среду в Лондоне, которая была названа "моментом начала переговоров", сорвалась после того, как госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома Стив Виткофф внезапно отменили свои планы.
Это произошло после того, как Зеленский выступил против предложения США о мирном соглашении - чтобы Вашингтон юридически признал российский суверенитет над Крымским полуостровом, который россия оккупировала в 2014 году
Автор указывает, что через почти сто дней пребывания Трампа на посту мирное соглашение "оказалось недостижимым", ведь Украина считает потенциальное соглашение выгодным для россии, что "вызывает рост нетерпения в администрации Трампа".
Растущее осознание того, что все стороны остаются далеко друг от друга в ключевых вопросах, контрастирует с заявлением Трампа о том, что он мог бы заключить соглашение в течение 24 часов. Недавно он заявил помощникам, что завершить переговоры было труднее, чем он надеялся
По его словам, мирный план, представленный на прошлой неделе, позволит россии сохранить большую часть территории, которую она захватила в течение последнего десятилетия войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в нынешнем состоянии, поскольку США юридически признают аннексию Крыма россией в 2014 году, и Украине придется отказаться от стремлений присоединиться к НАТО.
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По словам собеседников, в документе нет прямого заявления о будущей военной поддержке США для Украины в случае повторного вторжения россии, при этом остается "окно" для поддержки Киева со стороны ЕС. Кроме того, документом не ограничивается численность вооруженных сил Украины - в противовес соответствующему желанию кремля.
Предложение, изложенное в двухстраничном документе, было передано украинцам на встрече в Париже на прошлой неделе. ... Обсуждение на этой неделе в Лондоне было оформлено как вариант "бери или отказывайся", предлагая Украине почти последнюю возможность принять условия, навязанные США
По словам руководительницы Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, нынешнее предложение США намного лучше для россии, чем для Украины.
"Без какого-либо настоящего давления россияне не сдвигаются с места и тянут время, и они получают то, чего хотят: США настолько разочарованы переговорами, что они, кажется, просто хотят, чтобы Украина сказала "да" на принятие максималистских требований россии. Если США сдадутся и пойдут дальше, россияне будут считать это победой", - отметила аналитик.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между Украиной, США, Британией, Францией и Германией, выразив надежду, что совместная работа приведет к длительному миру. Он подчеркнул важность уважения к позициям каждой стороны.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле о мирных переговорах. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.
Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.
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