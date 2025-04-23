Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик, что привело к все большему разочарованию президента США Дональда Трампа и обвинениям с его стороны в адрес Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не принял мирный план США. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности The Wall Street Journal Александр Ворд, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что встреча в среду в Лондоне, которая была названа "моментом начала переговоров", сорвалась после того, как госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома Стив Виткофф внезапно отменили свои планы.

Это произошло после того, как Зеленский выступил против предложения США о мирном соглашении - чтобы Вашингтон юридически признал российский суверенитет над Крымским полуостровом, который россия оккупировала в 2014 году - говорится в статье.

Автор указывает, что через почти сто дней пребывания Трампа на посту мирное соглашение "оказалось недостижимым", ведь Украина считает потенциальное соглашение выгодным для россии, что "вызывает рост нетерпения в администрации Трампа".

Растущее осознание того, что все стороны остаются далеко друг от друга в ключевых вопросах, контрастирует с заявлением Трампа о том, что он мог бы заключить соглашение в течение 24 часов. Недавно он заявил помощникам, что завершить переговоры было труднее, чем он надеялся - цитирует автор неназванных официальных лиц США.

По его словам, мирный план, представленный на прошлой неделе, позволит россии сохранить большую часть территории, которую она захватила в течение последнего десятилетия войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в нынешнем состоянии, поскольку США юридически признают аннексию Крыма россией в 2014 году, и Украине придется отказаться от стремлений присоединиться к НАТО.

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По словам собеседников, в документе нет прямого заявления о будущей военной поддержке США для Украины в случае повторного вторжения россии, при этом остается "окно" для поддержки Киева со стороны ЕС. Кроме того, документом не ограничивается численность вооруженных сил Украины - в противовес соответствующему желанию кремля.

Предложение, изложенное в двухстраничном документе, было передано украинцам на встрече в Париже на прошлой неделе. ... Обсуждение на этой неделе в Лондоне было оформлено как вариант "бери или отказывайся", предлагая Украине почти последнюю возможность принять условия, навязанные США - отмечает журналист.

По словам руководительницы Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, нынешнее предложение США намного лучше для россии, чем для Украины.

"Без какого-либо настоящего давления россияне не сдвигаются с места и тянут время, и они получают то, чего хотят: США настолько разочарованы переговорами, что они, кажется, просто хотят, чтобы Украина сказала "да" на принятие максималистских требований россии. Если США сдадутся и пойдут дальше, россияне будут считать это победой", - отметила аналитик.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между Украиной, США, Британией, Францией и Германией, выразив надежду, что совместная работа приведет к длительному миру. Он подчеркнул важность уважения к позициям каждой стороны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле о мирных переговорах. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

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