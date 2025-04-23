Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
17:58 • 8886 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

15:00 • 27896 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 57904 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 40434 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 69390 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 40817 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 35728 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 32214 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35125 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44492 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.1м/с
39%
748 мм
Популярные новости

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 62042 просмотра

В Сумской области застрелился из автомата директор областного центра занятости: что известно

23 апреля, 12:15 • 16225 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 45657 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 22816 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 13483 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 57902 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 45664 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 69388 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 62048 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 78652 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 13487 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 22821 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 38143 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 37444 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 67244 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Переговоры о мире зашли в тупик. Трамп обвинил Зеленского в отклонении плана США, который предусматривал признание Крыма российским и отказ от НАТО.

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик - WSJ

Переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик, что привело к все большему разочарованию президента США Дональда Трампа и обвинениям с его стороны в адрес Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не принял мирный план США. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности The Wall Street Journal Александр Ворд, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что встреча в среду в Лондоне, которая была названа "моментом начала переговоров", сорвалась после того, как госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома Стив Виткофф внезапно отменили свои планы.

Это произошло после того, как Зеленский выступил против предложения США о мирном соглашении - чтобы Вашингтон юридически признал российский суверенитет над Крымским полуостровом, который россия оккупировала в 2014 году

- говорится в статье.

Автор указывает, что через почти сто дней пребывания Трампа на посту мирное соглашение "оказалось недостижимым", ведь Украина считает потенциальное соглашение выгодным для россии, что "вызывает рост нетерпения в администрации Трампа".

Растущее осознание того, что все стороны остаются далеко друг от друга в ключевых вопросах, контрастирует с заявлением Трампа о том, что он мог бы заключить соглашение в течение 24 часов. Недавно он заявил помощникам, что завершить переговоры было труднее, чем он надеялся

- цитирует автор неназванных официальных лиц США.

По его словам, мирный план, представленный на прошлой неделе, позволит россии сохранить большую часть территории, которую она захватила в течение последнего десятилетия войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в нынешнем состоянии, поскольку США юридически признают аннексию Крыма россией в 2014 году, и Украине придется отказаться от стремлений присоединиться к НАТО.

В офисе Стармера отреагировали на решение Рубио не участвовать в мирных переговорах в Лондоне23.04.25, 16:14 • 7684 просмотра

По словам собеседников, в документе нет прямого заявления о будущей военной поддержке США для Украины в случае повторного вторжения россии, при этом остается "окно" для поддержки Киева со стороны ЕС. Кроме того, документом не ограничивается численность вооруженных сил Украины - в противовес соответствующему желанию кремля.

Предложение, изложенное в двухстраничном документе, было передано украинцам на встрече в Париже на прошлой неделе. ... Обсуждение на этой неделе в Лондоне было оформлено как вариант "бери или отказывайся", предлагая Украине почти последнюю возможность принять условия, навязанные США

- отмечает журналист.

По словам руководительницы Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, нынешнее предложение США намного лучше для россии, чем для Украины.

"Без какого-либо настоящего давления россияне не сдвигаются с места и тянут время, и они получают то, чего хотят: США настолько разочарованы переговорами, что они, кажется, просто хотят, чтобы Украина сказала "да" на принятие максималистских требований россии. Если США сдадутся и пойдут дальше, россияне будут считать это победой", - отметила аналитик.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу в Лондоне между Украиной, США, Британией, Францией и Германией, выразив надежду, что совместная работа приведет к длительному миру. Он подчеркнул важность уважения к позициям каждой стороны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении в деле о мирных переговорах. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

Это заявление очень вредит мирным переговорам с россией: Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по Крыму23.04.25, 19:27 • 5918 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Марко Рубио
NATO
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.16
Bitcoin
$93,530.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,306.89
Ethereum
$1,786.71