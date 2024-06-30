Экзит-полы во Франции показали победу в первом туре выборов ультраправого "Национального объединения"

На парламентских выборах во Франции, по данным экзит-полов, побеждает ультраправая партия "Национальное объединение", набрав около 34% голосов. Партию основала Марин Ле Пен, а сейчас ее возглавляет Джордан Барделла, который может стать премьер-министром, если партия получит большинство во втором туре, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание Reuters, шансы этой партии получить власть после второго тура выборов будут зависеть от политических соглашений, которые могут заключить их соперники в ближайшие дни.

В прошлом правоцентристские и левоцентристские партии объединялись, чтобы удержать "Национальное объединение" от власти. Переговоры начались практически сразу после первого тура выборов, сообщает Reuters.

Дополнение

30 июня прошел первый тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента, после того Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.

Президент Франции принял такое решение после неожиданно большого успеха правых на выборах в Европарламент. Партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, опередила сторонников президента более чем в два раза.

Накануне выборов Эммануэль Макрон призвал все политические силы, которые отвергают экстремистские взгляды, создать предвыборный альянс, чтобы не допустить прихода к власти правых популистов из "Национального объединения".

Второй тур выборов назначен на 7 июля. Конкурируют три основных политических блока: ультраправое "Национальное объединение", центристский альянс президента Макрона и коалиция "Нового народного фронта", в которую входят левоцентристы, зеленые и левые силы.

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