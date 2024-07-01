Ультраправий блок перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції з 33% голосів - міністерство
Київ • УНН
Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" та її союзники отримали 33% голосів у першому турі парламентських виборів, випередивши лівий "Новий народний фронт" з 28% і центристський блок президента Макрона з 20%.
Ультраправа французька партія "Національне об'єднання" (RN) та її союзники набрали 33% голосів у першому турі парламентських виборів у Франції, повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Вказано, що водночас лівий "Новий народний фронт" отримав другий результат з 28%.
Центристський блок президента Еммануеля Макрона отримав 20%, повідомили в міністерстві.
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