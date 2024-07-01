Киев • УНН
Французская ультраправая партия "Национальное объединение" и ее союзники получили 33% голосов в первом туре парламентских выборов, опередив левый "Новый народный фронт" с 28% и центристский блок президента Макрона с 20%.
Ультраправая французская партия "Национальное объединение" (RN) и ее союзники набрали 33% голосов в первом туре парламентских выборов во Франции, сообщило министерство внутренних дел страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Указано, что в то же время левый "Новый народный фронт" получил второй результат с 28%.
Центристский блок президента Эммануэля Макрона получил 20%, сообщили в министерстве.
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