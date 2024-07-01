Ультраправая французская партия "Национальное объединение" (RN) и ее союзники набрали 33% голосов в первом туре парламентских выборов во Франции, сообщило министерство внутренних дел страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Указано, что в то же время левый "Новый народный фронт" получил второй результат с 28%.

Центристский блок президента Эммануэля Макрона получил 20%, сообщили в министерстве.

Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен