Вечером 30 июня, после победы в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции ультраправой партии Национальное объединение во главе Марин Ле Пен, тысячи людей вышли на протесты. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Детали

На столичной площади Республики собрались сторонники Нового народного фронта - альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия Франция непокоренная, передают корреспонденты.

Часть протестующих залезли на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами "против фашизма" и против "крайне правых". Несколько человек оставили на монументе надписи с помощью баллончика с краской.

Большинство демонстрантов были молодыми и скандировали лозунги вроде "Фашисты - вон!".

Экзит-полы во Франции показали победу в первом туре выборов ультраправого "Национального объединения"