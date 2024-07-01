У Франції пройшли протести через перемогу у першому турі виборів партії Ле Пен
Київ • УНН
Тисячі людей протестували у Франції проти перемоги ультраправої партії "Національний союз" Марін Ле Пен у першому турі виборів.
Ввечері 30 червня, після перемоги у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції ультраправої партії Національне об'єднання на чолі Марін Ле Пен, тисячі людей вийшли на протести. Про це повідомляє France 24, передає УНН.
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На столичній площі Республіки зібралися прихильники Нового народного фронту – альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія Франція нескорена, передають кореспонденти.
Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.
Більшість демонстрантів були молодими й скандували гасла на кшталт "Фашисти – геть!".
Екзит-поли у Франції показали перемогу в першому турі виборів ультраправого "Національного об'єднання"30.06.24, 23:55 • 28052 перегляди